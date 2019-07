Klimaforandringer truer Grønlands arkæologiske rester. Grønlands historie smelter væk, viser rapport.

Flere områder i Grønland står til at miste mellem 30 og 70 procent af landets arkæologiske rester, hvis temperaturen i området fortsat stiger.

Det er blandt andet rester fra vikingetiden og de første indbyggere i områderne, der risikerer at forsvinde på grund af klimaforandringerne, viser en rapport, som er offentliggjort torsdag.

Jørgen Hollesen, der er seniorforsker på Nationalmuseet og projektleder i undersøgelsen bag rapporten, fortæller, at et forskningshold siden 2016 har undersøgt flere områder ved Nuuk, hvor blandt andet vikingerne slog sig ned omkring år 1000.

- Vi har undersøgt, hvordan temperaturen i luften påvirker temperaturen nede i jordlagene. Hvis temperaturen stiger med 2,5 til 5 grader, vil 30 til 70 procent af de arkæologiske rester forsvinde eller rådne op, og så vil Grønland miste store dele af deres fortid, siger Jørgen Hollesen.

I Grønland er der identificeret omkring 6000 steder af arkæologisk interesse.

Alle former for arkæologiske rester er sårbare over for temperaturforandringer, fordi de har ligget så længe i jorden.

Ved temperaturstigninger vil mikroskopiske organismer spise og dermed nedbryde de arkæologiske rester, fortæller seniorforskeren.

- Organiske elementer som hår, tekstiler, menneske- og dyreknogler, fjer og skaller, som ligger i ruiner fra vikingetiden går tabt.

- Så Grønland kan miste 70 procent af deres arkæologiske rester inden for de næste 80 til 100 år, og lige nu kan vi kun observere, lave målinger og forhindre, at det ikke bliver en kritisk situation inden for de næste 50 år, siger Jørgen Hollesen.

Forskningens resultater er blevet sammenlignet med tidligere resultater på de undersøgte lokationer, og der fandt forskningsholdet tegn på, at nedbrydningen allerede er i gang.

