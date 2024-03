Ifølge grønlandsk minister har Danmark afvist at undersøge menneskerettighedsbrud i igangværende udredning.

Den grønlandske regering, vil undersøge brud på menneskerettigheder i forbindelse med, at kvinder i Grønland i 1960'erne og 70'erne ufrivilligt fik opsat spiral af danske læger.

Det oplyser Naaja H. Nathanielsen, der er grønlandsk minister for justitsområdet og ligestilling, i en pressemeddelelse skriver grønlandske KNR.

Det skal ske ved siden af en igangværende udredning, som den danske og grønlandske regering står sammen om.

Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har ellers hele tiden ønsket, at netop det menneskeretlige aspekt indgik i den igangværende udredning.

Men det har Danmark afvist ad flere omgange, siger Naaja H. Nathanielsen til KNR.

Senest i sidste måned, skriver mediet. Her har indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) afvist, at fokus på menneskerettigheder og potentielle menneskerettighedskrænkelser skal være en del af den igangværende undersøgelse.

Det gjorde hun i et svar til den grønlandske folketingspolitiker Aaja Chemnitz.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke haft mulighed for at kommentere på sagen over for Ritzau.

143 af kvinderne, der for år tilbage fik opsat spiral i Grønland, har også valgt at stævne den danske stat for brud på menneskerettigheder.

Mandag lød det fra kvindernes advokat Mads Pramming, at der i sagen er tale om klare brud på menneskerettighederne.

Der blev under spiralkampagnen opsat spiraler på omkring 4500 grønlandske kvinder og piger helt ned til 13 år - mange uden samtykke. En spiral er en form for prævention.

Flere grønlandske kvinder er senere stået frem i medierne og har fortalt, at spiralen blev opsat uden deres vidende.

Den igangværende undersøgelse af spiralsagen forventes færdig i 2025. Den skal undersøge, hvilke politiske initiativer, der lå bag spiraloplægningerne.

/ritzau/