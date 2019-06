En nyudviklet model har kunnet forudsige udviklingen i det grønlandske isdække de seneste årtier ret præcist.

Al isen på Grønland kan være væk om 800 år, og det vil alene give havstigninger på op til 7,3 meter.

Det konkluderer forskere fra blandt andet DTU og University of Alaska i USA.

Det er en nyudviklet og mere avanceret computermodel, som forskerne har brugt til at estimere, hvordan indlandsisen vil blive påvirket af temperaturstigningerne i de kommende mange år.

- Der er mange, der har prøvet at sige noget om klimaet fremadrettet. Men med denne her model, har vi koblet hele systemet sammen.

- Det vil sige, at vi for eksempel tager højde for oceanernes påvirkning, atmosfærens påvirkning, men også grundfjeldets påvirkning. For når isen smelter, så hæver grundfjeldet sig, og det påvirker også afsmeltningen, siger Abbas Khan, professor ved DTU Space.

Modellen har forsøgt at forudsige isens udvikling ud fra det, Abbas Khan kalder "realistiske scenarier". Det er nemlig baseret på forudsigelser om temperaturstigninger, som FN tidligere selv har brugt.

Ifølge modellens værste scenarie, hvor al is på Grønland smelter inden for de næste 800 år, vil der ske en kraftig acceleration i afsmeltningen.

- De seneste 20.000 år er der afsmeltet, hvad der svarer til cirka 4,6 meter i global havstigning. Så der står altså til at afsmelte en langt større mængde på 800 år, end der er smeltet på 20.000.

- Og så skal man huske på, at for 20.000 år siden, var vi midt i en istid, hvor for eksempel Danmark, Norge og Sverige var helt dækket af is, siger Abbas Khan.

I løbet af de seneste årtier er der ifølge forskerne smeltet is på Grønland svarende til en årlig stigning i havene på en halv millimeter.

Og selv ved det mildeste scenarie, hvor temperaturen kun stiger med én grad, vil det kunne føre til havstigninger på op til to meter bare fra indlandsisen.

Selv om modellen kigger mange år ud i fremtiden, tror Abbas Khan alligevel på, at estimaterne er realistiske.

- Vi har testet modellen ved at se, hvor god den har været til at forudsige, hvordan isen på Grønland har udviklet sig over de seneste tre årtier. Og det har modellen kunnet sige ret præcist.

- Men det er klart, at om et år, kommer der sikkert en ny model, der er endnu bedre, siger han.

Forskningen er nærmere beskrevet i en artikel trykt i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

