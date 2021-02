Skrappe restriktioner for indrejse i Grønland forlænges til 18. april grundet frygt for coronavarianter.

Grønlands selvstyre forlænger de gældende restriktioner for indrejse frem til 18. april.

Det sker blandt andet på baggrund af frygten for at importere nye versioner af corona, herunder de engelske og sydafrikanske varianter. De anses for særligt smitsomme.

Det skriver de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq.

Restriktionerne stod ellers til at udløbe ved udgangen af februar. De betyder ifølge de to medier, at der kun vil være såkaldt myndighedsflyvning til Grønland.

Det vil sige, at det kun er personer, der er visiteret af et særligt coronasekretariat, der må komme ind i landet.

Mens restriktionerne for indrejsende forlænges, bliver der løsnet på restriktioner for rejser internt i landet.

Her har der indtil nu været begrænsninger for bevægeligheden mellem kommuner.

Der bliver ifølge Sermitsiaq også mulighed for i særligt udvalgte byer at afholde arrangementer med flere end 50 deltagere.

Dog under forudsætning af godkendelse fra landslægeembedet.

Grønland har hidtil været forskånet for store smitteudbrud af coronavirus.

Ifølge landslægeembedets hjemmeside har der indtil mandag været 30 smittede. Alle er nu raskmeldt.

SSI har i Danmark mandag registreret 437 nye smittetilfælde af coronavirus.

Samtidig viser foreløbige tal fra Statens Serum Institut, at godt halvdelen - 52,5 procent - af 326 positive coronaprøver, der blev analyseret lørdag, indeholdt varianter af coronavirus.

Det er især den britiske coronavariant, B117, der fortsat fylder mere.

Der er i alt 2294 bekræftede tilfælde af virusvarianten indtil videre.

Ud over den britiske variant er også en sydafrikansk variant af coronavirus fundet herhjemme.

Den går under navnet B1351 og er blevet påvist otte gange.

/ritzau/