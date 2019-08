Månedlang brand i Vestgrønland bliver ved at blusse op igen. Nu beder Grønland om hjælp fra Danmark.

Grønlands Selvstyre strækker nu våben i forhold til den naturbrand, der siden starten af juli har hærget et kæmpe område mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i det vestlige Grønland.

Naalakkersuisut (regeringen) har derfor bedt Beredskabsstyrelsen i Danmark om at sende 30 brandfolk til at bekæmpe flammerne, der bliver ved med at skyde op fra den ulmende undergrund.

Senest blussede branden natten til mandag voldsomt op nordøst for Sisimiut, hvor den ifølge Grønlands Radio - KNR - åd to hytter, der var under opførelse.

Den lokale beredskabschef i Qeqqata Kommunia, Ole Kreutzmann, peger på, at søndagens opblussen er noget af det hurtigste, der hidtil er set i forbindelse med branden.

- Efter at vindretningen i går aftes (søndag aften, red.) ændrede sig, spredte branden sig hurtigt til et stort område, hvilket vi ikke tidligere har set, siger han til KNR.

Den mere end en måned lange kispus med ilden har fået Beredskabsstyrelsen til at sende to danske eksperter til området.

Det er på deres anbefaling, at Naalakkersuisut har besluttet at bede Danmark om de 30 brandfolk, fremgår det af en pressemeddelelse fra selvstyret.

Selv om Grønland reelt ikke har nogle træer og langt størstedelen af øen er dækket af is, er naturbrande hyppigt forekommende.

Ilden bliver slået ned, men fortsætter med at ulme i rødder og tørvelag, indtil vindpust får den til at blusse op igen.

Den aktuelle storbrand blev ifølge politiet oprindeligt startet af en rygeovn den 8. juli.

Siden har lokale brandfolk og frivillige igen og igen slået flammerne ned, men hidtil uden at få endeligt bugt med branden.

Grønland har denne sommer været præget af tørke.

/ritzau/