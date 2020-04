Den EU-positive og klimaglade Steen Gade, der 9. april fylder 75 år, har siddet i Folketinget over to omgange og var engang tæt på at blive SF-formand.

Smilet var stort og bredt, da det tidligere folketingsmedlem for SF Steen Gade fra sidelinjen iagttog valget til Europa-Parlamentet sidste år.

SF blev det tredjestørste danske parti i Bruxelles, men Steen Gade, som runder 75 år 9. april, kunne også konstatere, at det skete med et EU-positivt og grønt program.

- Klima og EU er på en måde vokset sammen i den valgkamp, sagde Steen Gade til Politiken efter valget.

Miljø og klima samt EU-linjen i SF har Steen Gade kæmpet for i mange år. I begyndelsen af 00'erne var begge mærkesager nærmest tabt for ham.

Han havde tabt de interne EU-politiske kampe i SF. Og posten som direktør i Miljøstyrelsen havde han sagt op i protest.

Han kan se tilbage på en politisk karriere, der blandt andet bragte ham helt tæt på posten som formand for SF.

I 1991 var han en knivspids fra at fortrænge Holger K. Nielsen som SF's nye leder. Men han tabte et tæt formandsvalg om at afløse Gert Petersen.

Steen Gade bevarede dog sin centrale plads i SF. Sammen med Holger K. Nielsen forhandlede han de fire danske EU-forbehold på plads med Socialdemokraternes formand, Poul Nyrup Rasmussen.

Forbeholdene drejede Danmark i en langt mere EU-skeptisk retning, end Steen Gade selv ønskede det.

I 1998 nedlagde han sine tillidsposter i SF, fordi Holger K. og partiets flertal anbefalede danskerne at stemme nej til Amsterdam-traktaten.

Samme år stiftede Steen Gade den EU-positive organisation Nyt Europa. I 1999 forlod han Folketinget, fordi miljøminister Svend Auken (S) satte ham i spidsen for Miljøstyrelsen.

Her kæmpede Steen Gade i to år mod VK-regeringens opgør med Aukens "miljøimperium".

Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fortalte i 2003 til Venstres landsmøde, at "ikke en fisk, ikke en fugl, ikke en frø vil få det dårligere".

Steen Gade var lodret uenig med Fogh og forlod sin post som Miljøstyrelsens direktør i protest mod VK-regeringens nedskæringer.

- Vi er inde at skære - ikke ved benet, men i benet, forklarede Steen Gade dengang.

To år senere overraskede han mange ved at genopstille til Folketinget for SF. Han endte med at sidde i Folketinget fra 1981-1999 og 2005-2015.

Han er uddannet lærer fra Herning Seminarium i 1969.

/ritzau/