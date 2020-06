Slagter Kirkeby tilbagekalder nu en række madvarer, der indeholder sennep og selleri.

Det skyldes, at hverken sennep eller selleri er opgivet som allergener på pakkerne.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Det drejer sig om Slagter Kirkebys rullepølse og grillpølser, som er blevet solgt i købmænd og supermarkeder i flere byer.

Der er her tale om Ringkøbing, Skjern og Kibæk.

Fødevarestyrelsen skriver, at personer med allergi over for sennep og selleri kan få en allergisk reaktion ved at spise af produkterne.

De råder derfor forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.

Du kan se, hvilke købmænd og supermarkeder produkterne er solgt i lige HER.