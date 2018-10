Grillbaren, som kan prale af at servere Danmarks bedste bøfsandwich, er reddet.

Havnens Perle i Aarhus havde ellers en usikker fremtid, skriver Jyllands-Posten Aarhus.

Men nu er den legendariske grillbar altså reddet, efter Socialdemokratiet har meldt ud, at de vil redde spisestedet.

Det betyder, at der nu er et flertal i byrådet for at finde en løsning, så Havnens Perle stadig har en plads på Aarhus Havn, efter lejekontrakten udløber i 2021.

»Det er ikke sikkert, at den kan blive det samme sted som nu, men vi må tale med ejeren, Peter Lerdrup, om at finde en god placering,« siger Ango Winther (S), teknisk ordfører for Socialdemokratiet til Jyllands-Posten Aarhus.

Tidligere frygtede ejeren for, at der ikke ville være plads til Havnens Perle.

Det folkekære spisehus var nemlig ikke nævnt i den nye udviklingsplan for Aarhus Ø og risikerede derfor at skulle lukke, når lejekontrakten med Aarhus Kommune udløber i 2021.

I fremtiden er det planen, at nye boligejendomme skal skyde op i havneområdet. Det er i disse planer, at der nu er fundet plads til Havnens Perle.