Greve Kommune er fortsat på bar bund i sagen om en række mystiske hundedødsfald, som fandt sted i sensommeren.

Derfor har de nu meldt sagen til politiet i håb om, at det kan føre til en opklaring.

»Vi har undersøgt, om vi som kommune har haft eksempelvis rottekasser i området,« siger formanden for Greve kommunes teknik- og miljøudvalg, Mortan Martinsson (DF) til TV 2 Lorry.

»Det lader ikke til at være tilfældet, så nu indgiver vi en politianmeldelse, så de kan efterforske, om der er sammenhæng mellem dødsfaldene.«

I perioden fra slutningen af august til starten af september mistede fem hunde livet i Herlev og Ishøj Kommune under mistænkelige omstændigheder.

Alle hunde var helt raske, men døde pludselig af akut forgiftning efter gåture på offentlige områder i de to kommuner.

Flere af hundenes dyrlæger mistænker, at blågrønne alger er årsagen til forgiftningen. En hundeejer fik dog at vide, at hendes hund døde af rottegift.

Mortan Martinsson oplyser, at man hos Greve Kommune virkelig har sat ind for at klarlægge omstændighederne omkring sagen. Kommunen har dog udtømt alle deres muligheder. Derfor har de nu bedt politiet om hjælp.

Ingrid Zollondz med hunden Mella. Foto: Privat Vis mere Ingrid Zollondz med hunden Mella. Foto: Privat

B.T. talte tilbage i september med Ingrid Zollondz, som er én af de hundeejere, der på tragisk vis og under mystiske omstændigheder har mistet sin hund.

Hendes seksårige persiske mynde Mella døde pludselig efter en gåtur på stranden i Greve, og tilbage står hun med en masse uafklarede spørgsmål.

»Jeg ved ikke 100 procent, hvad det handler om. Om det er en sur mand, der har lagt nogle giftpiller derude – er det nogle mennesker, der bor tæt på stranden, der ikke kan lide hunde?« sagde hun dengang til B.T.:

»Og jeg er blevet mere opmærksom på de rottefælder, der står rundt omkring. Er det gift derfra, der er endt i naturen?«