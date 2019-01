Greve Frederik Christian Adam Moltke til Bregentved er død under en tragisk ulykke den 23. januar 2019.

Greven blev 27 år gammel.

Han begraves i Tureby Kirke lørdag den 2. februar.

Det skriver Dagbladet Køge.

Bregentved er landets største gods i Danmark.

Det er 6.555 hektar stort og har en anslået værdi på 950 millioner kroner.

Det er blot et år siden, at Frederik Christian Adam Moltke overtog ejerskabet af Bregentved efter sin far, greve Christian Moltke.

Bregentved ligger i Midtsjælland tæt på Haslev.

Godset blev for første gang nævnt tilbage i 1319.

I 1718 købte Frederik den 4. Bregentved, og allerede i 1746 skænkede han godset til sin statsminister og nærmeste rådgiver A.G. Moltke.

Siden da har godset været i familiens eje og har været drevet som en af Europas store jordbrugsvirksomheder med ca. 35 ansatte.

