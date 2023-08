Normalt lever sæler ved havet.

Men Grethe Berg Nielsen og hendes datter gjorde et meget usædvanligt syn, da de fornylig gik en tur på en eng ved den midtjyske by Ørum, der ligger tæt på Viborg. Altså langt fra havet.

Pludselig kunne de på afstand se noget bevæge sig på grusvejen midt på engen.

Det viste sig at være en sælunge.

Her er billede af den lille sæl, der befandt sig på grusvej i eng ved byen Ørum, der ligger tæt på Viborg i midten af Jylland. Foto: Signe Berg Nielsen Vis mere Her er billede af den lille sæl, der befandt sig på grusvej i eng ved byen Ørum, der ligger tæt på Viborg i midten af Jylland. Foto: Signe Berg Nielsen

»Det var surrealistisk,« siger Grethe Berg Nielsen.

Hun kontaktede Dyrenes Beskyttelse, der kom ud til engen for at hjælpe den lille sælunge hen til den nærliggende å, hvor det var håbet, at den kunne finde sin mor.

Men hvordan i verden kan sælungen havne så langt fra havet, hvor den normalt befinder sig?

Zoolog fra AQUA Akvarium & Dyrepark Morten Vissing oplyser til tvmidtvest.dk, at man ofte ser sæler svømme op i vandløb, da de ligeså godt kan svømme i ferskvand som i saltvand.

Tilbage i 2018 viste et notat med titlen 'Sæler i ferskvand' fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, at der er flere og flere sæler, der søger op i åer.

'Lystfiskere og kommuner i Vestjylland omkring de store åer (Karup Å, Storå, Skjern Å m.fl.) oplever stigende problemer med, at sæler (antageligt spættet sæl) søger op i åerne og forårsager skade på fiskebestande af især laks og ørreder,' står der i notatet.

Men Morten Vissing har kun én gang før set, at en sæl er kommet så langt ind i landet her i Danmark.

»Den er kommet på afveje, og det er noget usædvanligt. Det hører virkelig til sjældenhederne, at sæler kommer så langt ind,« siger zoologen til tvmidtvest.dk.