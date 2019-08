Klimaaktivisten Greta Thunberg er stærkt uforstående over for den kritik, hun har fået af en australsk klummeskribent.

En klumme i en australsk avis har fået massiv omtale verden over.

Klummen, skrevet af 59-årige Andrew Bolt, indeholder nemlig en skarp kritik og uforståenhed over for klimaaktivisten Greta Thunberg, hendes holdninger og metoder i kampen for klimaet.

'Ingen teenagere er mere indflydelsesrig end Greta Thunberg, den dybt forstyrrende Messias for bevægelsen mod global opvarmning,' indledes klummen, som også kommer med henvisninger til Greta Thunbergs Aspergers-diagnose, som hendes mor før har beskrevet i en bog.

Greta Thunberg ihærdige indsats for klimaet har blandt andet indløst hende en nominering til Nobels Fredspris. Foto: Philippe Wojazer

'Jeg har aldrig set en så ung kvinde med så mange mentale forstyrrelser blive behandlet som en guru af så mange voksne,' skrev Andrew Bolt videre.

Kritikken er ikke gået Greta Thunbergs næse forbi.

Men den unge svensker har svært ved at forstå grundlaget for klummen. Og derudover efterlyser hun et voksent ansvar i kampen for klimaet.

'Jeg er virkelig alvorlig forstyrret over det faktum, at disse had- og konspirationskampagner kan fortsætte og fortsætte, bare fordi vi børn kommunikerer og handler på baggrund af videnskaben. Hvor er de voksne?' skriver Greta Thunberg på Twitter.

I am indeed ”deeply disturbed” about the fact that these hate and conspiracy campaigns are allowed to go on and on and on just because we children communicate and act on the science. Where are the adults? pic.twitter.com/xDSlN0VgtZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 1, 2019

Greta Thunberg er dog ikke ene om at undre sig over klummen fra Andrew Bolt. Blandt andre har de prisbelønnede forfatterinder Claire Coleman og Naomi Wolf givet deres støtte til 16-årige Thunberg.

'Hej Greta. Jeg vil bruge denne anledning til at bede om en undskyldning for Andrew Bolt. Manden er en idiot', svarede Claire Coleman til Greta Thunberg på Twitter.

Klummen af Andrew Bolt er udgivet i avisen Herald Sun, der med sine omkring 5,5 millioner læsere er den største avis i Australien.

Greta Thunberg begyndte sin kamp for klimaet den 20. august 2018, da hun holdt fri fra skole og demonstrerede i stedet for klimaet foran Riksdagen i Stockholm. Siden har hun »strejket for klimaet« hver fredag og skabt en verdensomspændende bevægelse.