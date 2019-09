'Det eneste der er kollapset er din hjerne Greta. Du burde lukkes ind på lukket afdeling hvor du hører hjemme.'

Sådan lød en kommentar på B.T.s Facebook-profil tirsdag under en artikel om den svenske 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg. Den kommentar var blot en af mange. Rigtig mange.

For voksne mennesker på stribe ser rødt, når de får øje på Greta Thunberg.

Dusinvis af danske personer med navn og profilbillede skælder ud på den unge svensker. Og det er ikke kun på B.T.s Facebook-profil.

Også på Twitter og en stribe andre Facebook-profiler får den unge svensker en voldsom medfart.

Mange mener, at hun har brug for hjælp, en del synes, hun skal tage hjem og passe sin skole i stedet for at strejke eller tale for verdensledere i FN og så er der dem, der direkte angriber Greta Thunberg.

Forfatteren bag det øverste udsagn – og flere andre – er en af dem. Han hedder Bodo Hans og er fra Haderslev.

B.T. har spurgt ham, hvorfor han har valgt at skrive om Greta Thunberg, som han gør:

16-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg speaks at the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019.

Du har været forholdsvis aktiv, når det kommer til at kommentere de her artikler på Facebook. Hvordan kan det være?

»Jeg synes, hun overdriver. Og efter min holdning er det rent hysteri med hende.«

Hvorfor synes du det?

»Jeg synes ikke, en 16-årig pige skal sidde og diktere til verdens politikere, hvordan de skal føre deres politik.«

Hvorfor skal en 16-årig pige ikke det?

»Armen, det er da begrænset, hvor meget en 16-årig pige kender til klima. Hvad der skal ændres.«

Nogle af de kommentarer, du har skrevet, på vores Facebook-side – nu læser jeg lige en af dem højt: ‘Det eneste der er kollapset er din hjerne Greta. Du burde lukkes ind på lukket afdeling hvor du hører hjemme.’ Er det ikke lidt groft?

»Det kan da godt være, det er groft. Men jeg synes også, det er groft fra hende, at hun sidder og nærmest er ved at tude og siger, hvordan vi vover at ødelægge hendes fremtid. Og vi har ødelagt hendes barndom. Det er da hendes forældre, der har ansvar for hendes fremtid og hendes barndom. Det er da ikke kun os.«

Greta Thunberg blev fanget på video, mens hun så Donald Trump ankomme til FN.

Så du mener, hun overdriver?

»Ja. Og det kan jeg se, der er mange, der synes, at hun overdrev det der i går, som man så på Facebook eller i fjernsynet. Det er nærmest som skuespil.«

Men synes du ikke …

»... Og hun skriver da ikke sine taler selv. Og hun gør da ingenting gratis. Hun tjener bunker af penge på det der. Det gør hun da.«

Men …

»... Hvordan rejser hun eksempelvis til alle de lande? Hun tager da ikke på cykel. Og rejser til Indien og Italien og snakker med Paven. Det gør hun da også med fly eller tog.«

Men synes du …

»... Og så sejler hun til USA med et skib og skal være så økoagtig. Og så skal fire-fem flyve til USA for at få den båd tilbage. Det synes jeg godt nok, er dobbeltmoralsk. Derfor har jeg overhovedet ikke noget tilovers for Greta Thunberg. Det giver jeg ikke meget for.«

Greta Thunberg - blå bog Greta Thunberg startede sin kamp for klimaet med en skolestrejke for et år siden i en alder af 15 år.

Den svenske teenager startede "Fridays for Future", hvor elever over hele verden blev hjemme fra skole hver fredag, for at få politikerne til at tage klimaforandringerne seriøst.

I marts blev Greta Thunberg nomineret til Nobels Fredspris.

I sidste uge tildelte Amnesty International organisationens fornemmeste menneskerettighedspris til Thunberg.

Giver det så dig ret til at skrive, at hun hører til på den lukkede afdeling?

»Det kan da godt være, man ikke har ret til at skrive. Men det er nu engang bare sådan, reaktioner de er. Og hun må selv regne med de reaktioner, hun får, når hun opfører sig sådan.«

Så hun er selv udenom det?

»Ja, det er min holdning til det.«

Hvad burde Greta Thunberg gøre i stedet for at tage til FN?

»Hun kan da godt sige sin mening om, hvad vi burde gøre. Men ligefrem sidde og diktere, hvad verdens politikere skal gøre og nærmest falder på knæ for hende, som man får fornemmelsen af, vores politikere gør. Det er et hysteri efter min mening.«

Men er klimaet ikke vigtigt nok? Det er trods alt vores alle sammens fremtid.

»Det siger jeg heller ikke. Selvfølgelig er klimaet vigtigt. Det siger jeg heller ikke. Men man kan ikke ændre fra den ene dag, så der ugen efter ikke er nogen, der flyver mere. Eller kører i bil.«

Activist Greta Thunberg attends a press conference where 16 children from across the world, present their official human rights complaint on the climate crisis to the United Nations Committee on the Rights of the Child at the UNICEF Building on September 23, 2019 in New York City.

Hvad er det lige præcis ved Greta Thunberg, der gør, at du går en tur på Facebook og skriver, at hun skal en tur på den lukkede?

»Hun virker, som om hun er syg.«

Du synes, hun virker syg?

»Ja. Det gør jeg.«

Hvordan gør hun det?

»På den måde hun udtrykker sig.«

Kan du sætte ord på, hvordan det er?

»Nej, det kan jeg ikke lige. Men sådan som hun sidder og nærmest tuder, imens hun siger, ‘hvor vover I’ og ‘I har ødelagt min fremtid og min barndom’. Det er ikke normalt, at man sætter sig frem i offentligheden på den måde. Så må man sgu regne med de reaktioner, man får.«