Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg er kåret som Årets Person i 2019 af det amerikanske nyhedsmagasin Time.

Det oplyser Time på det sociale medie Twitter.

Titlen betegner en person, en gruppe, et land, en organisation eller en idé, der har sat et markant præg - positivt eller negativt - på året, der gik.

Thunberg er en yderst fremtrædende stemme i kampen mod klimaforandringer. Hun begyndte for over et år siden sin skolestrejke for klimaet.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6 — TIME (@TIME) December 11, 2019

Her blev hun væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i den svenske hovedstad, Stockholm.

Elever og studerende i det meste af verden har siden da ladet sig inspirere af den unge svenske klimaaktivist.

/ritzau/

Opdateres...