Hanne Hansens gravsted på kirkegården i Hvalsø har slet ikke fået den ro, som man ellers normalt forventer til sådan et sted.

Det er nu så slemt, at enkemanden Varny Hansen spørger sig selv, om der er nogen, som er sure på enten ham eller hans afdøde hustru.

For tredje gang siden februar er Hanne Hansens gravsted nemlig blevet hærget. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Varny Hansen forstår ikke, hvorfor det bliver ved med at ske.

»Det er forbandet ondskabsfuldt og jeg kan simpelthen ikke begribe, hvorfor det skal gå ud over Hannes gravsted,« forklarer Varny Hansen til det sjællandske medie.

Det er en bænk, som Varny Hansen har valgt at placere på gravstedet, der er blevet ødelagt tre gange.

Bænken er sat på gravstedet, så familie, venner og bekendte kan sidde og have en snak med den afdøde Hanne, forklarer han.

Varny har ligesom de to foregående gange valgt at melde hærværket til politiet, men de hver gang har han fået at vide, at politiet ikke har ressourcer til at tage sagen.

Det er noget, der påvirker hele familien, at folk vil ødelægge gravstedet.

Det var Varnys søn, der ringede en morgen og oplyste ham om, at nogen havde ødelagt gravstedet.

Og det får ham nu til at spekulere på, om nogen gør det, fordi de er sure på ham eller den afdøde hustru Hanne.

Varny siger, at han vil sørge for atter at få lavet bænken på gravstedet.