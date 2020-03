Alle fødende, uanset om de har symptomer eller ej, skal nu testet for coronavirusset.

Alle gravide skal testes for coronavirus, når de kommer ind på hospitalet for at føde. Det fremgår af en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen.

Det vil sige, at alle fødende, uanset om de har symptomer eller ej, skal podes for virusset.

Hvis den fødende kvinde har hoste, ondt i halsen eller feber, skal hun behandles ud fra et forsigtighedsprincip om, at hun kan være smittet med coronavirus.

Hvis hverken den gravide eller partneren er smittet med coronavirus, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at forløbet omkring fødslen forløber som vanligt.

Der må dog kun deltage én pårørende ved fødslen.

/ritzau/