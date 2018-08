35-årige Tanja Sveinsson glædede sig til at blive mor, men scanningerne hos jordemoderen blev langt fra som forventet. Hun følte, hun blev skældt ud over sin vægt, som jordemoderen mente, var et problem.

»En graviditet skulle jo gerne være en lykkelig tid, hvor man hører hjertelyd, og glæder sig til tiden, der kommer. Men det gjorde jeg slet ikke,« siger Tanja Sveinsson, der er mor til syvårige Bjarke og treårige Signe.

Aldrig før har der været så mange overvægtige gravide som nu, viser tal fra E-Sundhed. Således er 34,1 pct. af 61.235 gravide i 2017 enten overvægtige eller svært overvægtige.

Udviklingen viser ingen fald siden 2004, snarere en stigning. Det er en udfordring for landets jordemødre, der på den ene side skal oplyse om risikoen ved at være overvægtig, og på den anden side ikke vil træde de gravide over tæerne.

Tanja Sveinsson og sønnen Bjarke i 2015. Foto: Privat. Vis mere Tanja Sveinsson og sønnen Bjarke i 2015. Foto: Privat.

»Det er en kæmpe udfordring at formidle sådan et budskab, så det ikke virker nedgørende. De fleste mennesker gider ikke høre om risici, man umiddelbart ikke kan se og mærke,« siger Joke Habben, der er leder af Aarhus Jordemoderpraksis på AUH.

Er man overvægtig og gravid, kan man udvikle graviditetsbetinget diabetes. Har man først haft det, fordobles risikoen for type 2-diabetes senere i livet.

Derudover er der bl.a. risiko for svangerskabsforgiftning, akut kejsersnit, forhøjet blodtryk eller overvægt hos barnet.

I dag er det syv år siden, at Tanja Sveinsson, der til daglig arbejder som pædagog og bor i Hirtshals, fødte sin første søn. Hun kunne godt have tænkt sig en bedre dialog med sin jordemoder.

Tanja Vis mere Tanja

»Jeg fik hele tiden at vide, at jeg var for stor, og at det var besværligt at scanne mig. Jeg blev meget stresset af det og var ked af det,« siger hun.

Den 35-årige kvinde holdt stort set op med at spise og tog kun to kilo på i løbet af graviditeten, der endte med en for tidlig fødsel i uge 29.

»Jeg vidste jo godt, at jeg var overvægtig, men jeg kunne godt have ønsket mig, at det var blevet sagt på en ordentlig måde og bare en enkelt gang,« siger Tanja Sveinsson, der ikke udviklede nogle af risiko-faktorerne.

Formanden for Jordemoderforeningen er ked af udviklingen pga. sådanne oplevelser og pga. de risici, der kan være for mor og barn. Hun forstår godt, at overvægtige gravide kan blive trætte af løftede pegefingre.

Fakta Så mange er er overvægtige gravide 2017: BMI på 25-29,9: 21 pct. BMI på 30-34,9: 8,4 pct. BMI over 35: 4,7 2007: BMI på 25-29,9: 19 pct. BMI på 30-34,9: 7,1 pct. BMI over 35: 3,8 pct. De restende procent op til de 100 pct. er enten normalvægtige eller undervægtige. Kilde: E-Sundhed.

»Alt, hvad vi taler med den gravide om, er under forudsætning af, at hun har lyst til at tale om det. Det er ok at sige, at man ikke magter at tale om det lige nu, men at man vender tilbage, når man har fået overskuddet. Vi er jo ikke sat i verden for at ’punke’ nogen. Vores job er at give en respektfuld støtte,« siger Lillian Bondo.

Hun anbefaler ingen slankekur, når man er gravid, men jo før man kommer i gang med at omlægge sin livsstil, så man alt i alt tager væsentlig mindre på, desto bedre er det:

»Når barnet endnu ligger i maven, så hygger man sig med tanker om fremtiden, og man er endnu ikke så belastet af pasning og ammebøvl. Derfor er det et godt tidspunkt at gøre noget, der holder på den lange bane, f.eks. med let motion,« siger Lillian Bondo.

Hvordan skal en jordemoder tiltale en overvægtig gravid?

Siden Tanja Sveinsson blev mor for første gang, er flere kommuner begyndt at tilbyde særlige tiltag for overvægtige gravide. Bl.a. tilbyder Aarhus Kommune og Aarhus Jordemoderpraksis gratis motion i vand til alle med et BMI over 27.

Det er forskelligt fra region til region, om man har ens retningslinier for, hvor højt de gravides BMI skal være, før de tilbydes særlige forløb om kost og sundhed. Men ifølge Lillian Bondo er det et område, som jordemødrene generelt har større fokus på, selvom der stadig er plads til forbedring:

»Der er få steder i landet, hvor det lykkes rigtig godt, for det er meget svært at gøre en forskel, men der er et uudnyttet potentiale i at få styrket indsatsen i at give barnet en sund start på livet – særligt for dem med særlige udfordringer i form af overvægt,« siger hun.

Tanja Sveinsson har siden fødslen af Bjarke fået et barn mere. Her slap hun for kommentarer om sin størrelse.

Fakta Overvægt og gravide Hvis den gravide er overvægtig, før hun bliver gravid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hun ikke tager mere end 8 til 10 kilo på i alt. Hvis hun er svært overvægtig anbefales det samlede vægtstigning ikke at være mere end seks til ni kilo.

Det er ikke fatalt, at den gravide tager mellem 20 og 30 kg på i en graviditet, men det er en ekstra belastning for kroppen og derfor ikke ønskværdigt at tage så meget på.

Hvis du er overvægtig og gravid, er der bl.a. risiko for graviditetssukkersyge, svagerskabsforgiftning, forhøjet blodtryk, akut kejsersnit og øget spædbarnsdødelighed.

Nogle gravide føler sig mere sultne end ellers. Men ekstra-behovet svarer kun til ca 100 kalorier om dagen i begyndelsen af graviditeten. Behovet stiger til ca 500 ekstra kalolorier om dagen mod slutningen af graviditeten. 100 kalorier svarer til ca. 20 mandler, et æg eller to stk frugt. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

»Selvfølgelig skal jordemødrene informere om de risici, der er. Men jeg kunne godt have ønsket mig en mere lykkelig graviditet, hvor jeg havde været bedre til at sige fra og gjort opmærksom på, at jeg blev ked af det,« siger hun.