Hun troede, at der blot var tale om telefonfis. Men det var ment ganske alvorligt, da en kommunalt ansat i 2017 ringede til Josefine Valentin og spurgte, om hun var alkoholpåvirket.

Spørgsmålet til den dengang gravide blogger lød: ‘Er du beruset lige nu Josefine?’

Det overrumplede fuldstændig Josefine Valentin, fortæller hun nu på sin blog.

'Jeg var blevet anmeldt til kommunen som værende en uegnet kommende forældre med påstand om, at jeg drak alkohol i usunde mængder under min graviditet med Hugo,’ skriver hun.

Josefine Valentin er blogger og har 33.000 følgere på Instagram. Hun blev anmeldt til de sociale myndigheder efter at have lagt dette billede på de sociale medie. Foto: Josefine Valentin Vis mere Josefine Valentin er blogger og har 33.000 følgere på Instagram. Hun blev anmeldt til de sociale myndigheder efter at have lagt dette billede på de sociale medie. Foto: Josefine Valentin

Baggrunden for det meget direkte spørgsmål til den gravide kvinde, skal findes i en anmeldelse fra en anonym.

Hvad der har været den udløsende faktor er uvist. Men faktum er, at anmeldelsen kom kort efter, at Josefine Valentin lagde to bestemte billeder på sin Instagramprofil, da hun var gravid i syvende måned.

På det ene ses hun iført en sort kjole med en velkomstdrink. På det andet ses to glas vin på bordet, hvor hun havde sin plads under et event.

Josefine Valentin blev siden kaldt til et møde på kommunen med sin mand.

Her blev de konfronteret med anmeldelsen, hvor der udtrykkes bekymring for det dengang ufødte barn.

‘Josefine Valentin er blogger og bor i Nørresundby. Jeg kan se hendes blog, fordi mine venner kommenterer, liker eller deler på Facebook. Hun er gravid, men lægger billeder op, hvor hun drikker alkohol. Hendes mand er endt som en, der drikker meget mere end godt er, så stakkels barn…,’ står der blandt andet ifølge DR.

Josefine Valentins tilfælde er ikke unikt, ifølge mediet. I flere tilfælde har personer således anonymt anmeldt bloggere til de sociale myndigheder.

For billeder viser, at bloggerne opfører sig uansvarligt, mener anmelderne tilsyneladende.

I Josefine Valentins tilfælde betød anmeldelsen, at hun ventede i to måneder før hun fik besked om, at kommunen ikke ville gøre mere ud af anmeldelsen om at drikke uansvarligt under graviditet.

‘Og så lige mig af alle mennesker, der altid vælger en Pepsi Max fremfor et glas hvidvin. Jeg var nu at finde på kommunens kontor, stemplet som højgravid alkoholiker?’

‘Jeg bed mig selv i læben og knugede mine håndflader til stolens armlæn, i håb om at det kunne afhjælpe det tårevædede sammenbrud, der pressede på,’ skriver hun på sin blog.

14 dage efter at kommunen valgte ikke at gøre en sag ud af den anonyme henvendelse, fødte Josefine Valentin sin søn Hugo.

‘Vi kan grine af historien nu og ryste på hovedet, men det kunne jeg ikke dengang. Det satte sig i mig og gjorde faktisk, at jeg ikke har delt det med nogen. Ikke mine forældre, ikke mine veninder, INGEN!,' skriver hun.

Velkomstdrinken, der lader til at have forårsaget sagen, bestod i øvrigt af champagne med solbærlikør, en såkaldt Kir Royal.

Vinen på bordet blev ikke drukket, fortæller Josefine Valentin.

Tjeneren kunne ikke se, at hun var højgravid. Glasset fik lov til at blive stående, da det så godt ud på billedet, lyder forklaringen.