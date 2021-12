330 kg tarteletfyld fra Bodebjerg.

Så meget blev der delt ud ganske gratis fra Wefood i Aalborg.

»Vi havde ikke regnet med, at det forsvandt så hurtigt, for vi taler om 330 kg,« forklarer Pia Krogh, frivillig i Wefood i Aalborg og fortsætter:

»Vi fyldte tre store kummefrysere med tarteletfyld.«

Til en start blev tarteletfyldet solgt til 10 kroner per bøtte, men det endte så med at være gratis.

»Når det ender som bedst før, så skal vi af med det, og det har vi rigtig meget af i Wefood, for når det er ferskt, så kan det ikke holde sig. Så fremfor at smide det ud, så vil vi hellere give det væk.«

Fra madpsild til nødhjælp Overskuddet fra Wefood-butikkerne går til mennesker i nød. Når du fylder indkøbskurven med varer fra Wefood, støtter du samtidig Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde og udviklingsprojekter i lande som Cambodja, Etiopien og Zimbabwe.

Når du handler i Wefood, er du med til at reducere madspild. Det mætter sultne munde og støtter nye løsninger i verdens fattigste samfund.

Takket være dig, og vores frivillige, har vi reddet flere tusind ton mad og givet milioner af kroner til at hjælpe verdens fattigste. Kilde: WeFood

Derfor blev de 330 bøtter med tarteletfyldt delt ud ganske gratis mellem jul og nytår, og det gik noget hurtigere, end man havde forventet i den lille butik ved Godsbanen.

»Tirsdag kunne vi godt se, at der var en del tilbage, så udover opslag på sociale medier om, at vi delte det gratis ud, kontaktede vi også en del varmestuer, herberg og lignende,« forklarer Pia.

På trods af store mængder mad i varmestuer efter aflyste julefrokoster, var der også flere af disse, som kom efter tarteletfyld fra Bodebjerg.

Derudover kom der også flere internationale aalborgensere, som ville smage den traditionelle danske spise.

»Der var mange, som havde hørt om det der 'tartelet', og som gerne ville smage det, og så måtte de jo finde tarteletskaller, så de kunne smage det. Ellers var det en blandet skare af både studerende og ældre,« fortæller Pia Krogh.

Selvom gratis mad ikke på papiret er en god forretning, er Pia Krogh dog ikke i tvivl om, at det kan svare sig for den lille butik.

»Selvfølgelig skal vi gerne have penge til at hjælpe projekter i udlandet, men det er også et spørgsmål om, at vi bekæmper madspild. Derfor vil vi hellere forære det væk end at smide det væk, for det er dumt at smide madvarer ud, som kunne bruges,« forklarer hun.