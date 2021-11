Solrig folkefest sparkede weekenden i gang.

Det gennemrenoverede Nytorv blev fredag middag indviet med rådmandstale, hotdogs og drikkevarer.

Det summede af liv på pladsen, da Hans Henrik Henriksen, rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, bød velkommen og delte ud af tankerne om det nye byrum.

Herefter stillede aalborgenserne sig tålmodigt i kø foran to opstillede vogne for at få gratis forplejning, mens stemmehungrende politikere også kæmpede for at få lidt af opmærksomheden.

En af de fremmødte var 23-årige Niels Erik, der læser industriel design på Aalborg Universitet.

»Vi skulle have en walk and talk med gruppen, og så var der nogle, der sagde, at der var pølser hernede på Nytorv. Og så tog vi herned for at få pølser,« siger han.

En del af hans uddannelse omhandler design, så det var ikke kun pølserne, der trak.

»Jeg synes ikke, at det er så rekreativt endnu, som han (Hans Henrik Henriksen, red.) gav udtryk for. Jeg glæder mig til at se, hvilke planter og træer der kommer ind efterfølgende. Jeg tror, pladsen med tiden bliver god.«

Ægteparret Per Krus og Lene Christensen på henholdsvis 76 og 64 var også med til indvielsen.

»Vi er her for at se det flotte torv blive indviet, og så for at få en fadbamse og en pølse selvfølgelig,« siger Per Krus.

»Vi bor herinde midt i byen, og det er en del af vores dagligdag at komme rundt her i midtbyen. Så vi glæder os over, at det blevet så pænt, som det er,« tilføjer Lene Christensen.

Parret fremhæver bænkene og de nye flotte fliser som højdepunkter ved den nye plads. Og så er de enige om, at Nytorv nu virker dejligt åbent og sammenhængende med resten af området.

Rådmand Hans Henrik Henriksen var naturligvis også en glad mand, der overfor B.T. satte ord lidt ord på formålet med den nye plads:

»Det er at få det gode byrum, hvor borgerne mødes, og hvor kunderne til butikkerne samles. De kan nu alle få en rigtig god og tryg oplevelse.«

»Tanken er at give et bygrum, der har været historisk engang, tilbage til byen og borgerne. Vi har forsøgt at skabe et oplevelsescenter for hele familien,« uddyber rådmanden.

Aalborg Kommunes oprindelige tanker om pladsen lyder sådan her:

»På det nye torv er der opsat en række runde plantebede, der samtidig fungerer som bænke. Derudover møder du stemningsskabende lygter og en række nye træer, og så bider du måske mærke i den nye belægning med nuancer af grå granit.«