Han har set billederne fra Italien, hvor læger og sygeplejersker falder i søvn på bordene. Læst hvordan de må vælge, hvilken patient der skal overleve.

»Så jeg har spekuleret over, hvordan jeg kan give danske læger og sygeplejersker en hånd,« siger ejeren af Leifs Pizzeria på Nørrebro, Issa Farizi:

»De kommer til at knokle og får nok ikke så meget tid til at lave mad den næste tid.«

Derfor tilbyder han nu gratis pizza til læger og sygeplejersker. De skal blot fremvise et ID-kort for at få en gratis pizza med hjem.

Ejeren af Leifs Pizzeria på Nørrebro, Issa Farizi, bager gratis pizza til læger og sygepljersker. Foto: Privatfoto Vis mere Ejeren af Leifs Pizzeria på Nørrebro, Issa Farizi, bager gratis pizza til læger og sygepljersker. Foto: Privatfoto

Med 18 år på bagen er Leifs Pizzeria København første stenovnspizzeria, og normalt er der godt gang i pizzaovnene. De seneste dage er omsætningen dog faldet 65-70 pct.

Tirsdag aften fulgte han nøje med, da Mette Frederiksen meldte ud, hvad der skulle ske med de mange restauranter.

Og det var her, han tog beslutningen om at give gratis pizza til læger og sygeplejersker.

»Hvis vi ikke bliver lukket, så gør vi det. Jeg kommer ikke til at tjene nogle penge den næste tid, men det er ligemeget, når jeg kan hjælpe,« siger Issa Farizi.

Normalt bringer de ikke pizza ud, men hvis en gruppe læger eller sygeplejersker på f.eks. Rigshospitalet eller Bispebjerg bestiller, vil han gerne leve pizza ud foran hospitalerne.

Det er blot et eksempel på de mange hjælpende hænder, der lige nu er at finde på de sociale medier.

Der er hjælp til indkøb, hundeluftning og børnepasning.

Gratis danskundervisning, hjemmetræning og fællessang.

Røde Kors har f.eks. oprettet et stort hjælpenetværk, som allerede har rundet mere end 10.000 frivillige hænder.

Et tilbud som Marie, der har dårlige nyrer og lider af astma og diabetes, benytter sig af.

Får hun corona, er hun bange for, at hun ikke vil overleve. Derfor tø hun ikke gå uden for sin dør.

Derfor sætter hun stor pris på de frivillige, der i dag handler mælk, smør og andre dagligvarer til hende.

Og hun opfordrer andre i samme situation som hende til at kontakte Røde Kors og få hjælp.

I en tid, hvor vores hjerner er på overarbejde og presset på mentale helbred er stort, giver de hjælpende hænder rigtig god mening - både for den, der giver og tager imod.

‘Når du hjælper andre i nød, får både du og den, du hjælper noget positivt ud af det,’ skriver WHO i deres guidelines til, hvordan du passer på dit mentale helbred i en krisetid.

Det gælder også for Issa Farizi:

»Jeg er bare glad for at kunne hjælpe,« siger han.

Herunder kan du se blot et lille overblik over udvalget af grupper landet over.

Hele landet

'I Danmark hjælper vi hinanden – COVID19'

I denne gruppe kan man finde hjælp til alt fra børnepasning, vareindkøb, hundeluftning og pakkehentning.

Jylland

'Corona-indkøb og -børnepasning i Aarhus og omegn'

I denne gruppe kan folk i risikogruppen eller arbejdende forældre, der 'holder hjulene i samfundet kørende', få hjælp til børnepasning, indkøb eller andre ting.

'Corona-hjælp i Aalborg og omegn'

I denne gruppe kan borgere i Aalborg og omegn skrive, hvis de har brug for hjælp som følge af corona-epidemien.

'Coronavirus (COVID-19) – Hjælp I Sønderjylland'

Corona-smittede i Sønderjylland kan i denne gruppe finde hjælp til indkøb og diverse.

Sjælland

'Indkøbshjælp Corona – København:

I denne gruppe kan man melde sig som indkøber og bede om hjælp, hvis man enten er i karantæne eller ikke tør tage i supermarkedet på grund af risikoen for at blive smittet.

Hjælp en nabo på vores Ø

Her kan folk, der bor på Amager, få hjælp til diverse praktiske gøremål som følge af corona-epidemien.

Covid-19 Hjælp Nordsjælland

Netværk af frivillige, der hjælper folk, som på den ene eller anden måde er påvirket af coronavirussen.

Fyn

Coronavirus (COVID-19) – Hjælp På Fyn

Her kan borgere på Fyn finde hjælp til praktiske gøremål, hvis de er blevet testet positive for virussen.

'Hjemmekarantæne Nyborg Kommune'

En gruppe, der er oprettet for at hjælpe de folk, der er i karantæne på grund af virussen, og som dermed ikke må forlade deres hjem.