Et tilbud om afhentning af gratis mozzarellaost skabte lørdag massiv trængsel i Herlev.

Og trods opfordringer om at holde afstand i køen viser billeder, at det var så som så med at leve op til de forholdsregler, der gør sig gældende under corona-krisen.

Hele 12.672 poser af den italienske type ost kunne kvit og frit afhentes hos pizzakæden, Gorm’s.

Det annoncerede kæden fredag på Facebook.

Årsagen var et forsøg på at undgå madspild.

‘Det var en ordre, som vi allerede havde lagt, og som vi naturligvis tog imod fra vores søde leverandør. Udløbsdatoen på osten er 11. april, og vi kan derfor ikke nå at bruge den selv. Men det kan I måske,’ skrev pizzakæden.

Mette Qwinten ville gerne have haft gratis ost med hjem. Men hun gav op, da hun så køen.

»Vi kom kørende og alle vejene - ringvejen og Frederikssundvejs var fyldt med biler. Jeg troede, det var det gode vejr, men det gik op for mig, at jeg ikke var den eneste, der skulle hente gratis mozzarellaost.«

Politiet mødte op hos Gorm's under den gratis uddeling af ost. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Politiet mødte op hos Gorm's under den gratis uddeling af ost. Foto: Mathias Øgendahl

Mette Qwinten fortæller, at hun bemærkede, hvordan de mange mennesker forsamlet på ét sted resulterede i, at det ikke var lige let for alle at overholde den afstand på to meter, som det anbefales af hensyn til smitterisikoen for coronavirus.

»Vi skal helst ikke være for mange sammen, men folk stimlede sammen i grupper og i køer.«

»Folk holdt ikke afstand,« siger hun.

Gorm's havde ellers skrevet på Facebook, at det var vigtigt at udvise omtanke.

En massiv bilkø fandt også sted i Herlev, da der blev givet gratis ost ud. Privatfoto Vis mere En massiv bilkø fandt også sted i Herlev, da der blev givet gratis ost ud. Privatfoto

'Hold afstand og pas godt på hinanden. Omsorg er vigtigere end ost,' lød det, da der blev åbnet klokken 13.30.

Billeder fra stedet viser også, at politiet var mødt op - formentlig for at have kontrol over den store forsamling af fremmødte.

B.T. forsøger at komme igennem til Vestegnens Politi for en status over situationen ved den gratis mozzerallaost-uddeling.

Billeder, som B.T. har fået tilsendt, viser videre massive bilkøer i området, men de trafikale problemer i Herlev lørdag hænger antageligt også sammen med, at den lokale genbrugsstation blot ligger få hundrede meter fra uddelingsstedet.

Mange danskere har set frem til, at netop genbrugsstationerne skulle åbne igen efter at have været lukket ned under corona-krisen.

