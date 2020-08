Mandag morgen har folk generelt båret mundbind, hvis de har skullet med offentlig transport i Aarhus.

Hvis rejsende i Aarhus mandag morgen har manglet mundbind, så har de flere steder kunnet få udleveret et gratis et.

Det kan have bidraget til, at passagerer generelt har båret mundbind, når de skulle med den offentlige trafik fra ugens start.

Kravet om mundbind blev meddelt i fredags af sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Kravet skal være med til at dæmme op for den stigende coronasmitte i Aarhus.

En medarbejder fra Ritzau beretter, at folk generelt har været iført mundbind i den offentlige trafik i Aarhus mandag morgen.

Også busselskabet Aarhus Sporveje har oplevet, at flere bærer mundbind.

Ifølge Bjarne Larsen, HR- og kvalitetschef hos Aarhus Sporveje, regner man med, at man i løbet af dagen vil nå et niveau, hvor alle bruger mundbind.

- Vi følger selvfølgelig de vejledninger, vi har fået, om at vi kan fortælle folk, at de skal have mundbind på.

- Og så er der nogle, der må forlade bussen, hvis de ikke har det, siger Bjarne Larsen.

For at hjælpe rejsende, som ikke selv har haft mundbind, har trafikselskabet Midttrafik mandag morgen haft folk placeret rundt om i Aarhus med gratis mundbind.

Tiltaget med gratis mundbind vil indtil videre gælde hele ugen ud. Uddelerne vil primært være til stede i myldretiden, oplyser Midttrafik.

Mandag er det kommet frem, at kravet om mundbind i al offentlig transport i Aarhus gælder fra 11. august til 1. september.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Kravet om mundbind er en del af en række andre tiltag, som skal forsøge at reducere smittespredningen i Aarhus.

Blandt andet er der også opfordring til, at man undgår offentlig transport, hvis andre transportmidler ikke er mulige.

Søndag viste tal fra Statens Serum Institut, at der på landsplan var blevet konstateret 128 nye tilfælde af coronasmitte.

Af de 128 tilfælde stammede 72 af dem fra Aarhus Kommune.

