Kan du synge med på hits som ‘Smilets by’ og ‘Iben Hjejle’?

Så har du nu chancen for at gøre det live og helt gratis, når aarhusianske Bogfinkevej spiller koncert i Aarhus.

Koncerten spilles i forbindelse med åbningen af Kirkens Korshærs nye HALDOR-hus på Nørre Allé 25.

Kirkens Korshær oplyser, at arrangementet er åbent, og man kan komme og gå, som man vil

På dagen vil der desuden være mulighed for at komme ind i huset, se værksteder og kreative arbejdsfællesskaber, og værkstedets redesignede produkter vil ligeledes blive solgt i gården.

Til arrangementet vil det desuden være muligt at købe både mad og drikke.

HALDOR-huset hjælper sårbare og socialt udsatte unge og familier på rette spor ved blandt andet at hjælpe med at finde bolig eller blive klogere på job og uddannelse, ligesom man også kan få rådgivning og samtalegrupper for sårbare og ensomme forældre.