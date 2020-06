Passagerer til fods og på cykel kan rejse gratis med indlandsfærger i hele juli.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover bliver det billigere at rejse med færger i august og september.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

- Nedlukningen af det danske samfund de seneste par måneder har været en hård medfart for mange, og det gælder særligt turisme- og servicebranchen. Derfor vil vi tilbyde danskerne en billig mulighed for at gå på opdagelse i hele landet - ikke mindst vores smukke øer og landdistrikter. Det skal være med til at understøtte blandt andet hoteller, feriecentre, restauratører og detailhandel.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

- Danmark har mange små og større øer, som byder på fantastiske ferieoplevelser i smukke omgivelser. Vi gør det nu både gratis at cykle eller gå ombord på færgerne i juli og sætter priserne markant ned for både biler, cykler og gående i sensomme-ren. Det betyder, at flere danskere kan nyde et ophold på øerne. Det er også med til at holde hånden under blandt andet hoteller og restauranter i de mindre øsam-fund, som har været hårdt presset på grund af coronakrisen.

Opdateres...