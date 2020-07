Flere fastboende på Tunø fortæller, at de ikke kan komme frem og tilbage, når færgeafgangene er fuldt bookede af turister med fribilletter.

I hele juli-måned har regeringen gjort det gratis for gående og cyklister at tage færgen til forskellige danske øer for at sætte skub i turismen.

Et tilbud der har skabt stort efterspørgsel, men ifølge lokale også har negative konsekvenser for livet som fastboende på øen.

- Færgen er vores livsnerve. Vi har aldrig haft problemer før og plejer at kunne komme frem og tilbage, når vi har brug for det. Nu kan vi nærmest ikke komme nogen vegne, siger Anne-Grethe Brønning til TV2 Østjylland.

Ifølge hende har der aldrig været lignende pladsproblemer før - heller ikke i turistsæsonen i juli.

- Det er simpelthen et mareridt. Jeg glæder mig til, at juli er overstået, fortæller Anne-Grethe Brønning.

Også øboeren Michala Theilgaard Olesen oplever det som et stort problem.

- Det er uholdbart, at vi ikke kan komme frem og tilbage, vi har jo ting, vi skal på fastlandet. Vi er dog så heldige, at vi selv kan sejle, men det er langt fra alle, der kan det.

Hos Tunøfærgen forstår man borgernes frustrationer, men her oplever de det ikke som et stort problem.

- Jeg kan selvfølgelig godt forstå deres bekymring, men jeg oplever ikke det store problem, da tunboerne har været klar over det og har været gode til at få booket, fortæller overfartsleder Bjarne Møllgaard til Tv2 Østjylland.

I en lokal Tunø-gruppe på Facebook påpeger flere, at en del af problematikken består i, at passagerer, der ændrer planer, ikke møder op eller får afbestilt de gratis billetter, så en færgeafgang kan se ud til at være fuldtbooket men ikke er fyldt op ved afgang.

Derfor er der også flere, der efterlyser billetter på gruppen.

- Næsten hver dag bliver der efterlyst billetter, fortæller Michala Theilgaard Olesen til Tv2 Østjylland.

Selvom Bjarne Møllgaard erkender, at de fuldtbookede færgeafgang ikke er helt uden problemer, genkender han ikke problemet med, at folk ikke møder op eller ikke får afbestilt.

- Vi sender passagererne en mail 48 timer før afgang, hvor vi beder dem om at afbestille, hvis de ændrer planer.

Ud over at sende en mail til passagererne har Tunøfærgen også tilføjet ekstra sejladser på færgeafgangene, der grundet corona kun kan medtage 103 passagerer og ikke 196 som normalt.

- Man kunne tilføje flere afgange og lægge dem mere spredt, men jeg tvivler på, at der findes penge til det, mener Michala Theilgaard Olesen.

Stod det til hende og Anne-Grethe Brønning ville fribilletterne være mere gavnlige senere på året.

- Personligt ville jeg ønske, at de gratis billetter kunne vente til ydersæsonen, hvor vi har brug for flere turister. De danske småøer er i forvejen rigtig godt besøgt.