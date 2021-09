Siden 2011 har den pinkfarvede citybus troligt tøffet ældre og turister rundt i midtbyen, men når Odense Letbane åbner, er det slut.

Blandt andet dét fik Enhedslisten til at træde ud af budgetforliget mellem byrådets partier, kort før det faldt endeligt på plads fredag.

De havde nemlig håbet, at der i budgettet kunne sikres penge til at fortsætte driften af de gratis busser:

»Det kommer til at gå ud over de mennesker, der bruger citybussen nu. Mange af dem er ældre og gangbesværet og kan ikke komme rundt i byen, hvis de ikke har citybussen,« siger Reza Javid, der er medlem af Odense Byråd for Enhedslisten.

De gratis citybusser har, siden byrådet i 2019 vedtog Bynet 2021, stået overfor at blive sløjfet, når Odense Letbane åbner.

Med byrådets budgetforlig for 2022 ser Reza Javid citybussernes skæbne for forseglet:

»Og det mener vi er en forkert beslutning. Vi mener busserne har en vigtig funktion.«

Havnen, Odense Banegård Center og Seniorhuset, som nu bliver betjent af citybusserne, bliver i den nye plan betjent af en ny såkaldt radialrute, der kører mellem Odenses forstæder.

Hvorfor er det så vigtigt for jer at bevare citybusserne, når Letbanen og andre busser kommer til at køre igennem bymidten?

»For det første så er der en del af citybus-linjen, hvor der ikke kommer til at køre letbane. For det andet er de her citybusser gratis, så de nye alternativer er for et andet klientel,« siger Reza Javid.

For Reza Javid har citybusserne også en turistfremmende effekt, der nu også snart får en ende:

»Overfor turisterne bliver det her også en forringelse. Citybusserne er med til at gøre Odense mere populært, fordi det er let at komme rundt i byen,« slår byrådsmedlemmet fast.