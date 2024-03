Saba, der vandt det danske melodigrandprix med sangen "Sand", bekræfter, at hun deltager i årets Eurovision.

Vinderen af det danske melodigrandprix, Saba, bekræfter, at hun skal stå på scenen til årets Eurovision.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Inden det danske melodigrandprix lød det fra DR, at deltagerne oplevede et voldsomt pres i forhold til at tage stilling til krigen mellem Israel og Hamas på grund af Israels deltagelse i det internationale melodigrandprix.

Selv om Saba har valgt at deltage i Eurovision, er hun stadig mærket af konflikten i Mellemøsten.

- Glæden blegner i skyggen af situationen i Mellemøsten og de frygtelige ting, som sker i Gaza. Jeg deler fortvivlelsen og sorgen, og jeg prøver så godt som muligt at navigere i den ulykkelige situation, lyder det i meddelelsen.

Hun håber, at European Broadcasting Company (EBU), der arrangerer det internationale melodigrandprix, vil lytte og tage alle indtryk ind.

Hos DR bakker man op om Sabas beslutning.

- Vi har stor forståelse for alle de tanker og følelser, det indebærer, og DR bakker op om Saba hele vejen til Malmø, siger Gustav Lützhøft, ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik, i meddelelsen.

Efter sin sejr i lørdags skulle Saba overveje sin deltagelse i Eurovision.

- Jeg har ikke gjort mig særligt mange overvejelser, fordi det lå mig fjernt at komme til Eurovision, sagde hun til Ritzau efter grandprixet.

- Så det er også nogle af de ting, jeg skal hjem og virkelig overveje, hvordan vi håndterer den situation.

Hos EBU fastholder man, at Israel kan deltage i det internationale melodigrandprix. Og ifølge EBU-chef Noel Curran opfylder den statslige israelske tv-station, KAN, alle krav for at kunne deltage.

I år afholdes Eurovision i Malmö Arena, og konkurrencen løber over tre dage.

