Der er godt nyt til graffitimalere i Aalborg.

De var ellers blevet efterladt med et 'tomrum', som Jonny Hefty beskrev det overfor B.T., efter murene i Karolinelund blev revet ned for at gøre plads til et nyt og moderne parkanlæg i forbindelse med fritlægningen af Østerå.

Karolinelund, som frem til 2011 var en forlystelsespark midt i Aalborg, har siden være tilholdssted for forskellige undergrundsmiljøer – heriblandt graffitimalere, der på lovligvis har kunnet udfolde deres kreativitet på den tidligere tivoliindhegning.

Derfor sendte Jonny Hefty, der selv er en del af miljøet og ferm med en spraycan i hånden, en appel til kommunen om, at de skulle tænke streetmiljøet ind i planerne – og at der skal være plads til sådan nogen som ham midt i byen.

»Det var et helt unikt miljø, hvor vi kendte hinanden. Selvom jeg ikke skater, kender jeg mange af dem. Så det nytter ikke noget, hvis kommunen laver en skatepark i Skalborg og en graffitivæg i Gug,« lød det fra Jonny Hefty tilbage i september 2021.

Og den bøn lader til at være blevet hørt hos kommunen.

Kort efter årsskiftet meldte kommunen nemlig ud, at graffitimiljøet fortsat kan slå sig løs i Karolinelund. Så længe de overholder spillereglerne og kun maler på de mure, der er beregnet til graffiti.

Det vil sige, at man må male på de fritstående murstykker inde i parken, på murens yderside ud mod Kanalstien og på den gamle mur og bygninger fra Ung Aalborg og sydover på parkens inderside - – dog med undtagelse af børnehaven, oplyser Aalborg Kommune på sin Facebook-side

Aftalen om streetartens forhold i Karolinelund er lavet i et samarbejde mellem kommunens landskabsarkitekt, Mia Nordrow, Camilla Lindum, der er leder af Blok X, samt de to graffitimalere Claus Frederiksen og ikke mindst Jakob Ørum – altså Jonny Hefty selv.