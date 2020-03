Grænserne er lukket. Rejsende danskere i udlandet skal komme hjem.

Sådan lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen under et pressemøde fredag, og allerede dagen efter trådte tiltaget i kraft. Et tiltag, der har affødt en del bekymring blandt de danskere, der befinder sig i udlandet.

Her på B.T. har vi allieret os med Lars Arent, der er leder af Forbruger Europa, som er et forbrugercenter, der hjælper danske forbrugere i Europa. Han mener ikke, at man bør være så bekymret, for som han siger:

»Grænserne er jo åbne for at komme hjem.«

I Københavns Lufthavn er der næsten ingen mennesker disse dage, og anvendelsen af masker er blevet mere tydelig. Billedet er taget fredag den 13. marts 2020.

Spørgsmålet er bare, hvordan?

»I takt med at flyselskaber vælger at aflyse afgange, så kan det blive svært at komme hjem,« siger han, da han søndag formiddag er gæst B.T. Live på Facebook.

Han fortæller, at dem, der er bedst stillet, er de danskere, der er på charterferie - eller pakkerejse, som man også kan kalde det.

»Her er der en rejsearrangør, der har stået for det hele. Her er du godt beskyttet og hjulpet,« siger Lars Arent, der anbefaler, at man kontakter sit rejseselskab med det samme.

Helt smertefrit er det dog ikke, for ønsker man at komme hjem før tid, skal man i de fleste tilfælde selv betale for det.

»Men det er vigtigt at sige, at hjemrejser om fire eller fem dage - efter anvisning fra rejseselskabet - det er også i orden,« siger han.

Har man, i modsætning til en pakkerejse, valgt selv at købe flybilletter og hotel, så er der en overhængende risiko for, at man selv må betale for den nye billet hjem. Dog kan man muligvis redes af en rejseforsikring.

»Der er faktisk mange af os, der har en rejseforsikring gemt i det vi kalder husstandsforsikring eller indboforsikring,« siger Lars Arent og fortsætter:

Et lille udklip fra søndagens livesending på Facebook, hvor vi hver dag svarer på dine coronavirus-spørgsmål.

»Har man betalt med nogle typer kreditkort, så kan de også have en indbygget rejseforsikring. Så det anbefaler jeg, at man tjekker.«

Også rejser, der er købt i den periode samme gælder rejser, hvor henstillingen gælder, kan tilbagebetales via rejseforsikring.

Det var den 13. marts udenrigsministeriet ændrede rejsevejledningen, så man nu fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden fra fredag.

Foreløbigt løber den nye vejledning frem til den 13. april.