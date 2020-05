Borgere mellem 18 og 27 år kan nu selv bestille en test for coronavirus. Senest søndag får alle muligheden.

Lidt flere har tirsdag fået mulighed for selv at bestille en test for coronavirus uden henvisning fra lægen. Tilbuddet gælder nu alle mellem 18 og 27 år.

Aldersgrænsen er dermed hævet med to siden mandag, hvor myndighederne åbnede for at teste symptomfri personer mellem 18 og 25 år.

Det fremgår tirsdag aften på hjemmesiden coronaprover.dk, hvor man kan bestille tid til en test - såfremt man altså er inden for aldersgrænsen.

Det er planen, at alle over 18 år i Danmark senest søndag vil have mulighed for at bestille en test uden henvisning fra en læge.

Det sker, efter at regeringen lancerede en ny teststrategi, hvor et af tiltagene er, at alle danskere skal have mulighed for at blive testet for coronavirus.

Også selv om de ikke har symptomer eller er blevet henvist af lægen.

Har man symptomer, skal man fortsat kontakte sin læge for at blive henvist til test.

Mandag var cirka 4500 unge danskere mellem 18 og 25 år inde for at bestille tid til en test.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at aldersgrænsen hæves efter en konkret vurdering hver dag, og senest søndag får alle voksne personer adgang til at bestille en test.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understregede dog i forbindelse med lanceringen af tilbuddet, at man stadig skal holde god håndhygiejne og afstand.

Selv om man får et negativt resultat, kan man godt være smittet. I nogle tilfælde kan testen ikke registrere virusset endnu.

Den danske testkapacitet er i løbet af den seneste måned blevet udbygget massivt.

I forbindelse med at alle voksne fremover selv vil kunne bestille en test, vil der blive frigivet 50.000 test om ugen til brug i de hvide telte, som myndighederne har rejst landet over.

Derudover vil der blive reserveret særlig testkapacitet til udvalgte grupper.

Det gælder blandt andet borgere med symptomer på coronavirus, frontpersonale i sundhedsvæsenet og personer, som har været i nær kontakt med smittede.

