Lørdag middag gæstede flere hundrede mennesker Garnisonskirken i København for at mindes og ære den tidligere topadvokat Merethe Stagetorn, der gik bort i slutningen af juli i en alder af 75 år.

Blandt gæsterne var Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, der tidligere er blevet forsvaret af Merethe Stagetorn i en injuriesag. Hun var tydeligt påvirket af omstændighederne, da B.T. talte med hende foran kirken.

Merethe Stagetorn bisættes fra Garnisonskirken i København af tidligere biskop Erik Norman Svendsen lørdag den 11. august Merethe Stagetorn blev 75 år. Pia Kærsgaard og Henrik Thorup. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2018) Foto: Nils Meilvang Vis mere Merethe Stagetorn bisættes fra Garnisonskirken i København af tidligere biskop Erik Norman Svendsen lørdag den 11. august Merethe Stagetorn blev 75 år. Pia Kærsgaard og Henrik Thorup. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2018) Foto: Nils Meilvang

»Jeg blev så overvældet, fordi der blev henvist til mig i kirken,« siger hun og fortsætter:

»Hun (Merethe Stagetorn, red.) forsvarede mig i en sag, hvor jeg var blevet stævnet af Islamisk Trossamfund. Den varede i tre dage, så jeg lærte hende godt at kende.«

I 2007 blev Kjærsgaard frifundet i byretten for at have kaldt muslimske udsendinge til Mellemøsten under Muhammedkrisen landsforrædere. Sagen blev ikke anket. I kirken henviste Merethe Stagetorns søn, Henrik Stagetorn, direkte til sagen, men nævnte ikke Pia Kjærsgaard ved navn. Den blev brugt som et eksempel på moderens arbejdsetik og flid i retten.

Merethe Stagetorns kiste blev båret ud af blandt andet sønnen, Henrik Stagetorn, samt advokatens børnebørn. Foto: Nils Meilvang Vis mere Merethe Stagetorns kiste blev båret ud af blandt andet sønnen, Henrik Stagetorn, samt advokatens børnebørn. Foto: Nils Meilvang

»Jeg havde ikke et indgående kendskab til hende, men jeg har en stor respekt for hende, og hun var en dame med stor værdighed. Jeg mødte hende for et års tiden siden, da hun var syg, men hun var stadig værdig, skarp og elegant.«

Merethe Stagetorn led af demens og måtte i sit sidste leveår bo på et plejehjem, da familien ikke længere kunne tage sig af hende. Det var også her, hun tog sit sidste åndedrag, men inden da havde den nærmeste familie nået at sige farvel til deres mor og bedstemor.

Stagetorn har også repræsenteret Pia Kjærsgaard i 2010, efter drabsdømte Peter Lundin stævnede hende for injurier grundet udtalelser i 'Go' morgen Danmark' i 2008.

»Han er jo simpelt hen så afstumpet, som man overhovedet kan være,« sagde Pia Kjærsgaard i morgen-tv-programmet.

Lundin krævede 100.000 kroner i erstatning, men det krav blev afvist af Retten i Lyngby.