Weekenden står på ustadigt vejr, men der er håb forude. Søndag titter solen frem over det meste af landet.

Hvis du er træt af gråt og regnfuldt vejr, så er der et lille lyspunkt i vente den kommende weekend.

For søndag er der mulighed for nogen sol i hele landet - særligt i den nordøstlige del.

Sådan lyder prognosen fra Martin Lindberg, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Men først skal vi igennem en fredag og lørdag med ustadigt vejr i form af skyer, regn og blæst.

Til gengæld byder begge dage på lune temperaturer for årstiden på mellem syv og ti grader.

Fredag starter tørt ud i det meste af landet, mens en smule regn fortsat kan hænge over Bornholm.

Men allerede midt på dagen fredag kommer et regnvejr ind over landet fra vest, som bevæger sig østpå i løbet af eftermiddagen.

- Det bliver udbredt regn i hele landet om eftermiddagen og ud på aftenen, siger Martin Lindberg.

- Og så bliver der en hård vestlig vind, som drejer sydvest i løbet af dagen og så aftager en smule.

Også lørdag byder på jævn til hård sydvestlig vind.

Lørdag starter overskyet med lidt regn hist og her. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, hvilket kan give lidt sol i Jylland om eftermiddagen.

Opklaringen ser dog ud til at komme så sent på dagen, at den ikke når de østlige egne i tide til, at solen kan nå at titte frem.

Natten til søndag passerer en koldfront landet med skyer og regn. Den bringer kuling med sig og ved kysterne stedvis op til hård kuling.

Men søndag morgen efterlader koldfronten tørt vejr og køligere temperaturer på mellem fem og syv grader, som ser ud til at kunne blive weekendens højdepunkt.

- Det kan blive den bedste tid i weekenden, især søndag eftermiddag, hvor der både kan være lidt sol, og vinden ser ud til at aftage, siger Martin Lindberg.

Søndag formiddag ser der således ud til at være nogen sol mange steder i landet.

I løbet af dagen kommer der lidt flere skyer i den sydvestlige del af landet, mens den nordøstlige del ser ud til at få nogen sol.

Natten til mandag kan temperaturen falde til ned omkring frysepunktet.

/ritzau/