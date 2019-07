Debatten om den udskældte spise foie gras er blusset op igen, men i stedet bør man fokusere på den generelle dyrevelfærd i Danmark.

Sådan lyder det fra tidligere chefkok på Falsled Kro Per Hallundbæk, efter chef for Torvehallerne Lotte E. Andersen har anbefalet stadeholderne ikke at sælge foie gras.

»Selvfølgelig er det vigtigt med dyrevelfærd, men det kan gå hen og blive lidt søgt, når det handler om foie gras. Der er meget få steder i Danmark, man kan få det serveret, og det står en frit for, om man vil købe det,« siger Per Hallundbæk, der i dag fungerer som konsulent for hotel- & restaurationsbranchen.

»I stedet bør man fokusere på den generelle dyrevelfærd. Man kan stadig købe virkeligt dårlige kyllinger i Danmark. De lever måske i 30 dage, og i de 30 dage lever de dårligt. Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, hvordan mange af grisene har det i den danske svineproduktion,« siger Per Hellundbæk videre.

Selv valgte Per Hallundbæk som chefkok på Falsled Kro tilbage i 2013 at stryge foie gras fra menukortet som følge af debatten dengang, men han understreger, at det bør være op til den enkelte restauration, om de vil sælge foie gras eller ej.

Kunde i Torvehallerne: Det er hyklerisk

Det var en lang række opslag på Torvehallernes Facebook-væg fra folk, der var utilfredse med, at der blev solgt foie gras i Torvehallerne, som i sidste uge affødte opfordringen fra Torvehalschef Lotte E. Andersen.

'Vi er hele tiden i dialog med stadeholderne, så vi sammen kan arbejde for, at de varer, der bliver solgt i TorvehallerneKBH, er de bedst mulige – også når det gælder for eksempel råvareforbrug, produktionsvilkår og dyrevelfærd. I den forbindelse opfordrer vi vores stadeholdere til ikke at sælge foie gras,' lyder det i et Facebook-opslag fra Lotte E. Andersen på Torvehallernes egen Facebook-væg.

Men for Jesper Ronald Jensen, der er glad for foie gras, og som ofte handler i Torvehallerne, så er det hele en omgang hykleri.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at Torvehallerne bukker under for det pres, og der er formentlig mange af dem, der er utilfredse med foie gras-salget, som dagligt køber kyllinger i Føtex til 25 kroner, og det synes jeg er en smule hyklerisk,« siger Jesper Ronald Jensen, der er indstillet på, at han muligvis skal finde et andet sted at købe foie gras fremover.

»Det vil da helt sikkert få en betydning for, hvor meget jeg kommer der.«

Hos Jeudan, der ejer Torvehallerne, håber man ikke, at anbefalingen til stadeholderne vil ende med at koste kunder.

»Jeg kan ikke afvise, at nogle vil blive væk, men jeg håber det selvfølgelig ikke,« siger Per Hallgren, administrerende direktør i Jeudan, til B.T.

»Men vi har anbefalet det, fordi det er ulovligt at producere foie gras i Danmark, men det er tilladt at importere og sælge det,« siger han og understreger, at der er tale om en anbefaling, hvorfor det heller ikke vil have nogen konsekvenser, hvis stadeholdere fastholder salget af foie gras.