Dyre gourmetpizzaer hos Gorm's står i stik modsætning til tydelige ansamlinger af skidt og dårlig rengøring. Ikke desto mindre var det tilfældet, da Fødevarestyrelsen var forbi til kontrol hos Gorm's Pizza på Fisketorvet i København.

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport var der 'tydelige ansamlinger af fedt og melrester under køleskabe og i hjørner bag skraldespande' og 'tydelige sorte ansamlinger af skidt langs kølerummets kant.'

Den dårlige hygiejne kan ifølge Martin Birch Hansen, sektionschef i Fødevare København under Fødevarestyrelsen, som TV 2 Lorry har talt med, betyde større risiko for bakterier, og snavset tiltrækker skadedyr, der kan være sygdomsfremkaldende.

Anders Kjørup, der er administrerende direktør i Gorm's Pizza, tager resultatet af kontrolbesøget meget alvorligt.

»Det er slet ikke godt nok. Vi gør ekstremt meget ud af at sikre god hygiejne i alle vores restauranter, og vi har procedurer for, hvordan vi skal sørge for, at rengøringen og hygiejnen er i top. Derfor gør det også rigtig ondt på os, når vi får sådan en sur smiley her. Så det tager vi meget alvorligt,« siger han til TV 2 Lorry.

Kontrolbesøget resulterede i en 'sur smiley' og i en bøde på 5.000 kroner.

Sidste år blev den populære pizzakæde solgt til den norske fødevarekoncern Orkla. Virksomheden købte for et ukendt beløb 67 procent af aktierne i selskabet bag pizzakæden, mens kok og stifter Gorm Wisweh stadig er en central del af forretningen.

Tidligere på året blev det også meldt ud, at Gorm's udvider og vil åbne forretninger flere steder i landet. Udover sit pizza-eventyr er Gorm Wisweh også kendt som tv-kok i Go' morgen Danmark, ligesom han i 2016 var med i underholdningsprogrammet Vild med dans.