Pizzakæden Gorm's blev for tre uger siden meldt konkurs. Forleden kom meldingen så, at kæden er blevet reddet og kan fortsætte. Men tilbage står en omfattende milliongæld til staten.

Og som det ser ud nu, kan ikke alle investorer, som har et udestående med Gorm's, forvente at få pengene igen.

Det oplyser Philip Prochownik, advokat og partner i Kammeradvokaten Poul Schmith, til Berlingske, hvilket han gentager over for B.T.

Blandt andet skylder Gorm's 14,1 million kroner til Gældsstyrelsen og Vækstfonden, som nu bliver efterladt.

Ikke desto mindre fortsætter Gorm's under nye ejere. Det er selskabet CPH Gastro Projects ApS, der har købt restauranterne fri af konkursboet.

CPH Gastro Projects ApS bliver blandt andet ejet af stifter og medejer af Gorm's, kendiskokken Gorm Wisweh, samt medstifter og direktør i Gorm's Christian Madsen.

Gorm Wisweh siger til B.T., at han ikke kan oplyse, hvad de har givet for aktiverne. Han lægger dog ikke skjul på, at den seneste periode har været hård:

»Det har været voldsomt. Det er en start helt fra nul. Og det er vildt og en blanding af mange ting. Vi har været kede af det og bekymrede. Også på vores ansattes vegne.«

»Vi har gjort alt, vi kunne for at undgå at gå konkurs, men måtte til sidst indse, der ikke var noget at gøre baseret på den måde, vi skulle afdrage coronagæld til skat på.«

I efterlader en gæld til det offentlige på 14,1 million kroner. Hvordan har du det med det?

»Jamen, vi har betalt til sidste dag, vi kunne. Vi har hele tiden betalt moms og lønninger. Det falder på, at vi ikke har fået lov til at fortsætte afbetaling af vores gæld fra corona. Vi har prøvet at forhandle aftaler med Skat og Gældsstyrelsen – og prøvet at finde nye investorer og kapital – men vi har ikke kunnet komme videre.«

»Men det er tragisk, at det er dig og mig, der skal betale. Men igen, der var ikke andre muligheder.«

Kan du forstå, hvis der sidder frustrerede kreditorer, som muligvis må se langt efter sine penge?

»Jeg har naturligvis stor forståelse for al eventuel frustration fra kreditorer – en frustration jeg jo deler. I samme er jeg dybt taknemmelig for, at vi selv har mødt en helt utrolig forståelse for vores situation blandt vores samarbejdspartnere.«

Gorm Wisweh afviser, at man har indgivet konkursen for at slippe for gælden:

»Vi ville gerne betale, som vi hele tiden har gjort. Men der var lukket. Vi ville gerne have haft flere penge og en større pengepung, og vi har lagt det, vi kunne.«

»Nu fokuserer vi på at videreføre den positive drift.«

I har kæmpet med underskud de seneste tre år. Frygter du, at det faktum hænger ved jer i den nye periode?

»Nej, for jeg synes, der er nuancer i det. Vi har vendt driften fra negativ til positiv indenfor de sidste tre år. men andre ting har været rigtig, rigtig dyrt. Omkostninger, coronanedlukning, leje, løn osv. Hvad det så har kostet, det kan vi ikke ændre på.«

»Men jeg synes faktisk, vi har løftet et ansvar. Vi har haft god kontakt til vores partnere, og vi har holdt vores ansatte i arbejde.«

»Jeg synes bare, det viser, hvor galt det kan gå. Grundet de meget stejle afbetalingskrav på coronagælden er mange andre I restaurationsbranchen i samme tragiske situation, hvor man naturligvis gerne vil afdrage på gælden, men bliver mødt af tidsmæssigt urimelige og ufleksible afdragsvilkår trods dét, at mange i branchen har udvist samfundssind og ansvarlig rettidig omhu.«

Men er konkursen ikke et udtryk for, at I havde en usund virksomhed, og at hjælpepakkerne reddede jer gennem krisen?

»Vi gjorde, hvad vi blev anbefalet. Hold på ansatte, fortsæt lejemål og vis samfundssind. Vi kunne ikke få af vide, hvad det ville koste, og det var vi også meget kritiske over for.«

»Men prisen kommer først bagefter. Og igen, vi har vendt en negativ drift til positiv, men det har været svært med afdragsordningerne.«

Er det ikke lidt 'nemt' for jer bare at skyde skylden på hjælpepakker og afdragsordninger?

»Det føles ikke særlig nemt. Det har været en forfærdelig tid. Lige meget, hvor godt vi driftede, så kunne vi ikke komme i mål. Og vi har ikke bare siddet på vores hænder.«

»Vi har ledt efter investorer og spurgt banker til sidste øjeblik. Kunne vi have ladet være med at tage imod hjælpepakkerne? Ja, men så skulle vi afskedige alle dengang, og det var det modsatte af, hvad vi fik af vide.«

»Nu har vi fået chancen igen, og vi vil kæmpe videre. Det vil vi i hvert fald gøre alt for.«

Ifølge Danmarks Statistik var antallet af konkurser i 2022 på det højeste niveau siden 2010.

En ekspert vurderer, at flere kan lide samme skæbne i 2023, fordi kassen er tom i mange virksomheder, skrev Ritzau i januar.

Støtteordninger, man modtog under corona, skulle betales tilbage sidste år. Gorm Wisweh håber og forventer, at 90 procent af alle medarbejdere fortsætter i den nye konstellation.