I september lancerede Google sin smartphoneassistent på dansk. Nu følger højttalerne som de første herhjemme.

København. Hvor langt er der til månen? Tilføj æg til min indkøbsliste. Hvad er mine planer i dag? Afspil "Kvinde min" af Kim Larsen.

Stemmestyring på dansk har hidtil været forbeholdt telefoner og tablets.

Men fra onsdag morgen er det også muligt at få Googles stemmestyrede højttalere - Google Home og Home Mini - på dansk.

- Google Home har en lang række funktioner, som kan gøre hverdagen og rutinerne i hjemmet lidt nemmere - og sjovere - ved brug af stemmen, fortæller Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Google Danmark.

- Derfor tror og håber vi også, at danskerne vil tage den nye teknologi til sig som en integreret del af hjemmet.

For at forstå, hvad de stemmestyrede højttalere kan, skal man forestille sig Googles almindelige søgemaskine, som man så taler til i stedet for at skrive i.

Google højttalerassistenten går dog skridtet videre og kan også udføre mere komplekse opgaver.

For eksempel kan man forbinde den til film- og musiktjenester og så bede den om at afspille en bestemt film på Netflix eller en bestemt sang på Spotify.

Man kan også koble den til hjemmets andre enheder og på den måde bede den om at skrue op og ned for lyset.

Alt du skal gøre er blot at starte din forespørgsel med at sige "OK, Google" eller "Hey, Google".

- Som jeg ser det, er det en god ting, for det er jo egentlig mere naturligt at tale sammen og tale til hinanden - og for den sags skyld at tale ud i rummet til et apparat, siger Jesper Vangkilde.

Han peger desuden på, at den nye teknologi måske kan hjælpe på, at mange bruger for meget tid med deres mobiltelefon.

- Hvis man kunne skære noget af den tid fra, vi bruger på at kigge ned i vores apparater, og så tale med hinanden i stedet for, så er det jo sådan set ganske fornuftigt.

Stemmestyrede højttalere har længe været udbredt i flere vestlige lande.

Særligt i USA, hvor man vurderer, at halvdelen af alle googlesøgninger inden for nogle år vil blive foretaget med stemmen.

- Vi ser, at flere og flere søgninger foretages via stemmen, formentlig fordi mange finder det nemmere.

- Så vi kommer nok til at bruge stemmen meget mere - både til at få svar på det, vi søger, og i kommunikationen med apparater i hjemmet, siger Jesper Vangkilde.

Højttalerne er dog ikke perfekte fra start. Systemerne vil løbende blive opdateret med flere forbedringer.

Googles højttalere bliver fra onsdag forhandlet i Elgiganten og i Googles egen webbutik.

/ritzau/