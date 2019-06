Google har lanceret en ny funktion, der gør det muligt at få slettet sine private data automatisk.

Fremover er det ikke længere nødvendigt for brugere af Google manuelt at gå ind og slette oplysninger om deres lokationsdata og webhistorik.

Den populære søgemaskine har nemlig tilføjet en funktion, som automatisk skal slette alle former for data, der er knyttet til netop disse to ting.

Det skriver Forbes og Washington Post.

Ændringen skyldes et forsøg på at respektere privatlivets fred, da mange brugere har udtrykt bekymring for, hvordan Google sporer og gemmer deres personlige data.

Google afslørede planerne for funktionen i maj måned, men det er først på onsdag, den bliver tilgængelig.

Funktionen fungerer således, at man ikke længere behøver at gå manuelt ind og slette ens søgeord, da man kan aktivere, at Google skal gøre det for en automatisk. Det samme gør sig gældende for registrering af steder, som brugere har været.

Sletningen kan installeres til at ske med 3- eller 18-måneders intervaller. Det betyder, at hvis man for eksempel vælger tre måneder som standard, vil alle data, der er ældre end tre måneder, blive slettet.



Man skal gå ind på privatlivsindstillingerne i sin Google-konto og vælge den nye funktion til, hvis man vil have, den bliver aktiv.