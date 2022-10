Lyt til artiklen

Google har lanceret en ny kunstig intelligens, der imponerer eksperter.

Den hedder AudioLM og kan høre en kort lyd og så skabe sin egen fortsættelse, hvilket betyder, at du kan få den til for eksempel at læse en hel lydbog op med din egen stemme. Det skriver TV 2 Norge.

Du skal blot lade den optage din stemme, mens du læser op fra bogen i tre sekunder.

Den kan også lytte til et stykke musik i samme tidsrum og så fortsætte musikstykket, så det lyder som et originalt komponeret musikstykke.

Partikelfysiker og ekspert i kunstig intelligens Inga Strümke mener, at innovationen er banebrydende.

»Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg var ikke i tvivl om, at det en dag ville kunne lade sig gøre, men jeg havde ikke forventet, at det ville ske så hurtigt,« siger hun til TV 2 Norge.

Det har indtil nu næsten været umuligt for en kunstig intelligens at fortsætte instrumenter og stemmers naturlig intonation. Du kan høre nogle eksempler her.

Google understreger, at AudioLM stadig er på forskningsstadiet. De ønsker ikke at frigive teknologien helt endnu.