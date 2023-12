Hvert år googler danskerne løs om alt i øst og vest.

Og hvert år laver Google en opgørelse over årets søgninger og i år overrasker søgningerne, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Mens debatten om arbejdsmoral raser og store kriser fylder mediebilledet, er danskerne mest bare blevet trætte – meget trætte.

I 2023 steg danskernes søgninger på træthed med 15 procent til det klart højeste niveau nogensinde, lyder det i pressemeddelelse.

Samlet set er søgninger relateret til træthed steget med 200 procent siden 2017 og frem til i dag.

Ifølge Google Danmark, så er det ikke kun indenfor landets grænser, men også en klar global tendens.

»Under coronatiden toppede emner som angst og depression, men nu er det afløst af træthed. I direkte relation til træthed er det især ord som 'svimmelhed', 'hovedpine', 'symptomer', 'kronisk', 'ekstrem' og 'stress', vi søger på.«

Og oveni trætheden, så prøver danskerne også at få bugt med den – med koffein.

De mest googlede personer og spørgsmål Mest googlede personer i 2023: 1. Holger Rune 2. Jonas Vingegaard 3. Taylor Swift 4. Tobias Rahim 5. Lise Nørgaard 6. Matthew Perry 7. Mikkel Hansen 8. Tina Turner 9. Mette Frederiksen 10. Andreas Mogensen Højdespringerne, personer (altså dem, der er STEGET mest det seneste år): 1. Matthew Perry 2. Lise Nørgaard 3. Holger Rune 4. Simon Pytlick 5. Peter Belli 6. Tina Turner 7. Lizette Risgaard 8. Britt Bendixen 9. Andreas Mogensen 10. David Beckham Højdespringere – spørgsmål 1. Hvornår lukker Irma? 2. Hvornår kommer Prime til Danmark? 3. Hvem er Hamas? 4. Hvem har fri 1. maj? 5. Hvad gør man hvis man er hacket på Facebook? 6. Hvad gør Ashwagandha? 7. Hvem skal med til prinsens fødselsdag? 8. Hvem er Wagner-gruppen? 9. Hvor meget koffein er der i Prime? 10. Er der afbrændingsforbud?

I Danmark er søgninger på koffein fordoblet inden for de seneste to år. Det er især hurtige energidrikke og café-kaffe, der optager danskerne.

»Danskernes Google-søgninger er en strømpil på sindsstemningen i befolkningen, og det har ærlig talt været lidt nedslående at følge her i 2020erne, hvor den ene krise, krig og katastrofe har afløst den anden,« siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark.

»Derfor er det måske ikke så underligt, at trætheden har meldt sig, både hos danskerne og i resten af verden.«

Træthed og koffein er ikke i toppen af søgningen, den plads går til danske sportsstjerner.

I år er de mest googlede personer sportsikonerne Holger Rune og Jonas Vingegaard, som begge har nået nye højder i 2023, stærkt efterfulgt af popstjerner som Taylor Swift og Tobias Rahim, som lå nummer ét på listen sidste år.

Listen over højdespringere er traditionelt domineret af dødsfald, og det er også tilfældet i år med både Friends-skuespilleren Matthew Perry, Lise Nørgaard, Peter Belli, Tina Turner og Britt Bendixen, som alle gik bort i 2023.