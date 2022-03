Google har ændret indstilling, så man nu tracker aktivitet på brugere, der ellers tidligere har slået det fra.

Med virkning fra tirsdag har Google ændret indstillinger, så man nu har aktiveret tracking hos alle brugere af Google Workspace-konti, selv hvis deres organisations administrator tidligere har slået det fra for alle brugere.

Dertil kommer, at administrator ikke længere kan kontrollere indstillingen.

Derfor er hver enkelt bruger nu selv nødt til manuelt at slå sporingen fra, hvis man ønsker det. Også hvis man tidligere har haft funktionen slået fra.

Det rapporterer tutanota.com.

I praksis betyder det, at Google husker på, hvor i Googles netværk af services du som bruger har været tidligere, og så gør de det nemmere at finde dem igen.

Fra Googles side lyder rationalet, at man ønsker at forbedre brugeroplevelsen ved at gøre folk i stand til at se og tilgå og udnytte deres søgehistorik og få hjælp til at forbedre søgeresultater fremadrettet.

Og man fastholder samtidig, at Google Workspace ikke udnytter brugerdataen til reklameformål.