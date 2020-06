Sommerhuse og værelser på badehoteller ved de danske kyster er revet væk i sommerferien, og prisen på de meget få ledige er skruet helt op i den lyse sommerhimmel.

Men hører du også til dem, der forgæves leder efter et godt sted at holde ferie i Danmark, er der billige alternativer.

Du kan nemlig tage på hotelstorbyferie i dit eget land til priser, der nogle steder er næsten halveret i forhold til sidste sommer.

»Lige nu kan man gøre en rigtig god handel ved at kontakte hotellerne direkte,« siger Nadeem Wasi, medlemschef i Horesta, der er brancheorganisation for hoteller og restauranter.

Hoteller i København har svært ved at få solgt værelserne til udenlandske turister. Det presser prisen ned. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Hoteller i København har svært ved at få solgt værelserne til udenlandske turister. Det presser prisen ned. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han tilføjer:

»Det er klart, at det nuværende prisniveau afspejler det aktuelle udbud og efterspørgslen. København, Aarhus og andre store byer i Danmark er hårdt ramt af coronakrisen.«

»Hotellerne har udbygget kapaciteten de seneste år, men så blev efterspørgslen – de udenlandske turister – væk på grund af coronakrisen. Og det betyder selvfølgelig, at hotellerne har mange ledige værelser, som de gerne vil afsætte.«

Den store hotelkæde Scandic Hotels tilbyder for eksempel en overnatning i dobbeltværelse på det firestjernede hotel Scandic Copenhagen ved Søerne og nabo til Planetariet til bare 995 kroner midt i højsæsonen i uge 29.

Det firestjernede hotel Scandic Copenhagen ved Søerne i København. Foto: Pressefoto Vis mere Det firestjernede hotel Scandic Copenhagen ved Søerne i København. Foto: Pressefoto

Præcis det samme værelse kostede på samme tidspunkt sidste år 1.695 kroner.

»Vi står i en vanskelig situation i denne coronatid. Vi mangler en masse udenlandske turister. Men det giver så danskerne mulighed for at få et tilbud på en storbyferie til priser, man slet ikke ser i en normal sommer,« siger Daniel Kirchhoff, kommunikationschef i hotelkæden Scandic Hotels.

I en normal sommer ligger belægningsgraden på over 90 procent på Scandic Hotels' hoteller i København. Denne sommer er kun omkring 30 procent af værelserne solgt.

»Det giver altså nogle gunstige priser til kunderne. Samtidig er booking-betingelserne meget mere lempelige end normalt. Du kan afbestille helt op til ankomstdagen. Situationen er usikker for kunderne, og det afspejler vi i vores fleksibilitet,« siger Daniel Kirchhoff.

Mens priserne har fået et ordentlig hug i hovedstaden, er de faldet lidt mindre uden for København.

I uge 29 kan man eksempelvis få en overnatning i et dobbeltværelse på Scandic Aarhus Vest for 995 kroner mod en pris på 1.295 kroner på samme tidspunkt sidste år.

Aarhus Bugt indbyder til en svalende dukkert. Foto: Henning Bagger Vis mere Aarhus Bugt indbyder til en svalende dukkert. Foto: Henning Bagger

Og i Aalborg er prisen på et dobbeltværelse faldet fra 1.195 koner i uge 29 sidste år til 995 kroner i år.

»Når priserne ikke er faldet lige så meget uden for hovedstaden, skyldes det, at byerne uden for København ikke i samme omfang er afhængig af udenlandske turister, og den danske efterspørgsel uden for København ikke er faldet helt så voldsomt,« siger Daniel Kirchhoff.

Blandt kollegerne i branchen lyder de samme toner – for eksempel fra Dorte Krak, som er adm. direktør i Arp-Hansen Hotel Group, som har cirka 4.000 værelser i alle kategorier i København.

»Populært sagt er det halv pris at 'lande' på Rådhuspladsen eller Bredgade, hvis man spiller Matador i år sammenlignet med sidste år,« siger hun.

På Hotel Kong Frederik har man lavet kampagner på 'Longstay' og 'City escapes'.

Hoteldirektør Kenneth Pedersen oplyser, at man i dele af sommerperioden kan få værelser fra 495 kr. pr. nat ved minimum 4 overnatninger og 595 kr. pr. nat ved 3 overnatninger.

Sidste år i juli lå prisniveauet på cirka 1.200 kr. pr. nat pr. værelse.

B.T. har også været i kontakt med Zleep Hotels, som bekræfter tendensen:

»I forhold til sidste år har vi lavere priser på de fleste af vores hoteller – og generelt i de største byer har vi 20-30 % lavere priser. Det gælder alle vores hoteller i København, Aarhus og Aalborg. Der er ganske enkelt ikke nok danskere til at erstatte alle de udenlandske turister, som vi normalt lever af,« siger CEO Peter Haaber.

I Horesta opfordrer Nadeem Wasi danskerne til at henlægge en del af sommerferien til Danmarks store byer.

»Badehotellerne har en rigtig fin efterspørgsel, mens det går noget mere trægt i de store byer. Så vi skal gerne have flere danskere til at se muligheden i at holde en del af deres ferie i Danmarks fem største byer,« siger Nadeem Wasi.

Horesta har her under krisen arbejdet for, at danskerne skulle have et oplevelsesfradrag på hotelophold og restaurantbesøg for at stimulere danskernes efterspørgsel.

Forslaget blev ikke en del af regeringens sommerhjælpepakke.