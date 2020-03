Aktiemarkederne styrtbløder, oliepriserne har kurs mod afgrunden, og investorerne har panik i øjnene.

Coronavirussen har rystet verdensøkonomien, men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for nogen.

Danskere, der står over for at skulle hus eller lejlighed, kan nemlig udnytte corona-krisen til at gøre et kup på boligmarkedet.

Nervøsiteten blandt investorerne får dem nemlig til at søge mod sikre investeringer, og i den finansielle verden betragtes danske realkreditobligationer som en meget sikker havn. Konsekvensen er, at de i forvejen meget lave renter på boliglån har taget et nyt dyk og nu kun er et mulehår fra at sætte ny bundrekord.

»Renten er blevet presset ned som følge af corona-udbruddet. Det gør det billigere at låne penge, og det gør det lettere at blive kreditgodkendt til at købe en bolig,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Hun tilføjer:

»Boligkøberne vil i dag få lov til at låne flere penge til et boligkøb, end de ville for to en halv måned siden, og de vil altså kunne købe en lidt dyrere bolig.«

På den helt korte bane vil de lave renter isoleret set presse priserne på boliger lidt op, men bider coronavirussen sig fast og sætter sig alvorlige spor i samfundsøkonomien i de kommende måneder i form af stigende arbejdsløshed og lavere lønudvikling, vil det omvendt presse boligpriserne nedad, forklarer Lise Nytoft Bergmann:

»Hvis danskerne begynder at miste deres job, og vi begynder at blive bekymrede for fremtiden, er det ikke godt for boligmarkedet. Så vil mange måske udsætte deres boligkøb, og så kan vi hurtigt se en rekyleffekt med faldende boligpriser.«

Lige præcis i den situation vil den ubekymrede boligkøber både kunne udnytte de rekordlave renter og stagnerende eller faldende boligpriser. Med andre ord vil det blive rekordbilligt at finansiere en billigere bolig.

»Vi er der ikke endnu. Og sker det, skal man huske, at det sker på et meget trist grundlag, hvor folk er blevet syge, og nogen måske ligefrem har mistet nogen,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Helt konkret kan boligkøberne lige nu finansiere et boligkøb med et 30-årigt fastforrentet lån med en rente på bare 0,5 procent med et relativt lille kurstab. Kursen på det lån er siden årets begyndelse steget fra 94,2 til 98,2. Det betyder, at boligkøberne får flere penge udbetalt for hver lånt krone.

Også renterne på rentetilpasningslån – også kaldet flexlån – er dykket som følge af coronavirussen, og et kortrentelån, F-kort, har nu eksempelvis en rente på omkring minus 0,5 procent.

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank, forventer, at renterne vil falde yderligere og gøre det endnu billigere at købe hus eller lejlighed.

»På den korte bane vil realkreditrenten falde til et rekordlavt niveau. Det er selvfølgelig godt for boligejernes privatøkonomi, og på den helt korte bane kan det være positivt for bolighandlen på en trist baggrund,« siger han.

Lise Nytoft Bergmann understreger, at et boligkøb for langt de fleste er deres livs største investering, og at man bør købe bolig efter behov og ikke ud fra spekulation.