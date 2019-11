Generelt får skuespillet i filmen "Ninna" god kritik. Men de øvrige dele af filmen imponerer ikke anmelderne.

Det er ikke rosende ord, der er flest af fra anmelderne, efter at de har set den nye danske komedie "Ninna".

Berlingske-anmelder Stephanie Caruana mener, at der er "ret meget" galt med den nye komedie, der er instrueret af Hans Fabian Wullenweber og har Susanne Juhàsz i hovedrollen.

Susanne Juhàsz går "frygtløs til biddet som Ninna og får gode nuancer frem", men det er ikke nok til at overbevise anmelderen om at give mere end to stjerner til filmen, der "aldrig bliver helt forløst".

Filmen tager sit udgangspunkt i den sydsjællandske by Præstø. Her arbejder Ninna på en grillbar, men da hendes søn, Dennis, flytter hjemmefra, falder hendes verden sammen.

Anmelder for Politiken Nanna Rasmussen mener, at filmen "ikke formår at blive mere end en god idé og et sjovt manuskript". Det er nok til tre stjerner fra anmelderen.

Hun kritiserer især, at filmen har travlt med "at dyrke flæskestegsromantik".

Kærlighedshistorien i filmen er ifølge Nanna Rasmussen klistret på.

Berlingskes anmelder mener, at det er en "sær romance", der udspiller sig i filmen.

Derudover mener Politiken-anmelderen, at filmen er "æstetisk grim at se på" og kritiserer yderligere:

- Tempoet er langsomt, replikkerne tydeligt skrevne, ikke talte, og stilistisk minder filmen om noget, der hører starten af nullerne til.

Jyllands-Postens anmelder Katrine Sommer Boysen er noget mere positiv end sine kolleger. Hun kvitterer med fire stjerner og roser især skuespillet.

Rex Leonard, som spiller sønnen Dennis, "imponerer med sin ungdommelige sårbarhed", lyder rosen. Derudover gør Susanne Juhàsz det godt i hovedrollen.

Hun "indtager figuren Ninna med en så voldsom overbevisning, at man som publikum ikke kan undgå at blive draget af hende".

Jyllands-Postens anmelder slutter med at konkludere, at "Ninna" er en "velspillet og velskabt dansk film at lune sig på i efterårskulden".

Filmen har premiere i danske biografer 7. november.

/ritzau/