Hvis du skal bruge din sommer i Rom eller på Tenerife, så er der godt nyt.

For nu kommer der til at være mere plads i kufferten og håndbagagen.

Kravet om mundbind i lufthavne og flyvninger i Europa vil blive fjernet over hele det europæiske kontinent.

Dermed slipper man for at stå i 30 graders varme og ånde ind i et mundbind, visir eller lignende.

Det oplyser Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme onsdag.

Ifølge Reuters vil de nye regler allerede træde i kraft fra 16. maj.

»Fra næste uge skal mundbind ikke længere være obligatoriske på flyvninger, stort set i overensstemmelse med de skiftende krav fra nationale myndigheder i hele Europa til offentlig transport,« siger EASAs administrerende direktør Patrick Ky i en erklæring.

I midten af marts droppede de danske lufthavne kravet om, at der skulle bæres mundbind i de danske lufthavne.

I slut april fjernede man også krav om mundbind på plejehjem og sygehuse.

»Vi går nu mod mere normale tilstande i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. Derfor er der ikke behov for at beskytte sig i så høj grad som tidligere på året. Det gør blandt andet, at besøgende og personale ikke længere behøver at bruge mundbind,« sagde enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg den gang.