Festivalerne er aflyst. Barerne lukket. Umiddelbart er coronakrisen ikke ligefrem en fest for singlerne.

Og så alligevel. Faktisk kan krisen vise sig at blive en gave til dem, der gerne vil finde sig en kæreste.

Det mener biologisk antropolog Helen Fisher, der de seneste 40 år har forsket i romantiske møder mellem mennesker verden over og blandt andet har været videnskabelig chefvejleder for datingsitet Match.com.

I en artikel i New York Times uddyber hun, hvorfor corona kan få kærligheden til at blomstre.

»Først og fremmest har coronavirus fået alt til at køre lidt langsommere. Pandemien har tvunget singler til at vende tilbage til traditionelt bejleri: at man faktisk lærer folk at kende, før man begynder at kysse,« siger Helen Fisher, som håber, at det kan være med til, at folk bruger lidt mere tid til at udvælge den rigtige partner og give det romantiske forhold mulighed for at udvikle sig i et mere roligt tempo.

Hun uddyber, hvordan coronapandemien på seks punkter har ændret datingmarkedet – måske til det bedre.

Videochat

I denne uge meldte datingappen Tinder ud, at de i løbet af året ville lancere en ny funktion, som skulle gøre det muligt at videochatte direkte via appen.

Og samme behov har match.com også set hos deres brugere, hvor godt 6.000 kvinder og mænd har svaret på, hvordan corona har ændret deres datingliv.

Før corona brugte omkring seks procent videochat, når de datede. Under corona er det steget til 69 procent.

Og videochat har ifølge Helen Fisher den fordel, at vores hjerne på få sekunder ved at 'se' folk på for eksempel Facetime, Zoom eller andre platforme danner et billede af den andens personlighed og fysiske tiltrækning.

Sex og penge er sat ud af spil

Før corona havde 34 procent af singlerne haft sex før en egentlig første date. Den tid er nu – i hvert fald for en stund – ovre, vurderer Helen Fisher.

Det samme gælder i forhold til penge. Bekymringer om, hvor daten skal finde sted – en billig bar eller dyr restaurant, og hvorvidt regningen skal splittes – er under corona også sat ud af spil.

TIP OS: Har du på den ene eller anden måde (gen)fundet kærligheden under coronapandemien, og vil du dele din historie med B.T.s læsere, så skriv til sija@bt.dk

Slut med smalltalk

Fordi mange af de ting, vi normalt bruger vores fritid på, lige nu er lukket, har de fleste mere tid til at fordybe sig i en samtale.

Smalltalk er dømt ude. I stedet bruger folk mere tid på at føre mere meningsfyldte samtaler og dermed lære en potentiel partner bedre at kende, vurderer Helen Fisher.

Når man deler mere private tanker – drømme og bekymringer – er det ifølge hende med til at gøde intimitet, kærlighed og commitment.

Stop ved ni

Man behøver ikke at have besøgt mange slikbutikker for at vide, at et stort udvalg ikke gør det nemmere at vælge.

Så i en tid, hvor vi helt oplagt møder færre mennesker, lykkes det os måske faktisk at vælge én.

Forskningen har givet mange bud på, hvor mange mulige partnere hjernen faktisk kan forholde sig til uden at brænde sammen og give op.

'Seks' lyder konklusionen i et studie. 'Mellem fire og ni' er konklusionen i et andet.

Så stop ved maks. ni – og begynd i stedet for at lære dem bedre at kende, lyder Helen Fishers råd.

Jo mere vi lærer en person at kende, jo mere tendens har vi nemlig til at kunne lide vedkommende.

Langsom kærlighed

Fordelen ved 'lockdown' er, at den forlænger den periode, 'hvor vi lærer hinanden at kende'.

Vores hjerner er bygget til langsom kærlighed, og pandemien er lige nu med til at sætte tempoet ned, forklarer Helen Fisher.

For selvom kærlighed kan vise sig – måske – allerede ved første blik, så tager de mere dybe følelser af samhørighed længere tid at udvikle.

Det viser hjernescanninger, hvor man hos henholdsvis nyforelskede par og par, der har været sammen i 12 år, kan se, at der hos sidstnævnte er flere områder i hjernen, som er aktiveret.

Forlæng dit ægteskab

Lige nu er der helt sikkert mange par, som er ærgerlige over at skulle udskyde et bryllup.

Men selv dét kan vise sig at blive en fordel for ægteskabets holdbarhed.

Flere studier peger nemlig på, at jo senere du gifter dig, jo større sandsynlighed er der for, at ægteskabet holder.

For eksempel viser et studie af 3.000 amerikanske ægtepar, at dem, der har datet i mellem et og to år, før de bliver gift, er 20 procent mindre tilbøjelige til at blive skilt end dem, der har datet mindre end et år.

Mens par, der har datet i tre eller flere år, før de bliver gift, er 39 procent mindre tilbøjelige til at blive skilt.

Alt i alt mener Helen Fisher 'hvor bizart det end måtte lyde', at coronapandemien kan føre til mere lykkelige og langtidsholdbare parforhold – også i tiden efter corona.