Det er blevet dyrt at eje et gas- eller oliefyr.

Meget dyrt endda.

Men nu får 12.000 husstande med gas- eller oliefyr i Helsingør Kommune en hjælpende hånd fra kommunen, skriver TV 2 Lorry.

Mandag vedtog byrådet nemlig varmeplanen for 2023 til 2030, og her fremgår det, at over 12.000 boliger i kommunen har potentiale til at skifte til fjernvarme.

De får nu snart et brev fra kommunen, hvor de kan læse, hvilke muligheder de har for at overgå til fjernvarme.

»Det betyder rigtig meget for hver enkelt husejer, at man får vished for, hvilke muligheder man har for at skifte gasfyret ud de kommende år,« siger Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, til tv-stationen.

Det er langt fra alle med et gas- eller oliefyr, der kan få fjernvarme, men de vil også få oplyst, hvilke alternativer de har.

Byrådet har også besluttet, at kommunen skal arbejde for at etablere lokal varme i nogle af de områder, som Forsyning Helsingør ikke dækker.