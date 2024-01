Fanø er en populær ferieø, som campister, sommerhusejere og andre turister valfarter til år efter år.

Nu er der godt nyt – også til Fanøs faste beboere.

Snart bliver priserne på Molslinjens færge mellem Esbjerg og Fanø nemlig sat yderligere ned. Det sker, efter at det i forvejen var meldt ud, at billetten vil blive billigere, skriver JydskeVestkysten.

Lokalmediet beretter nu, at byrådet i Fanø Kommune kort før jul fik at vide, at der bliver bevilget yderligere 12 millioner kroner af staten til at gøre færgepriserne mere attraktive.

»Det er naturligvis penge, vi er glade for at få, og det giver jo os en mulighed for at sætte endnu mere fart på bosætningspolitikken, når vi kan fortælle om det her. Det skal i al fald ikke være udgiften til transport, der skræmmer,« siger borgmester Frank Jensen (Radikale Venstre) til JydskeVestkysten.

Han håber, at de nye – og lavere – billetpriser kan indføres 1. marts.

Allerede før den nye bevilling på 12 millioner kroner kom, var det meldt ud, at fastboende fannikker vil få prisen på pendler- og månedskort sat ned og rabat på overførsler af biler, mens også sommerhusejere og fastliggere på campingpladser kan se frem til lavere billetpriser.

Om andre også får glæde af den yderligere prisnedsættelse som følge af bevillingen, er endnu uvist.