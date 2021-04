Presset på det danske boligmarked er kun gået én vej de sidste mange måneder – og det er op.

Men nu er der godt nyt til kommende købere, for presset ser ud til at lette. Det skriver Realmæglerne i deres månedlige Boligbarometer.

For første gang i otte-ti måneder er der nemlig lidt flere, der har sat deres bolig til salg, end der er folk, der har solgt i samme periode.

»Det er godt, fordi det lægger en dæmper på prisudviklingen, der har været høj i begyndelsen af året, fordi udbuddet ikke har kunnet følge med efterspørgslen,« fortæller Preben Merrild Angelo, der er adminstrerende direktør i RealMæglerne.

For første gang i 10 måneder er der flere boliger til salg, end der er boligere, der bliver solgt. Foto: Scanpix Foto: Mathias Bojesen Vis mere For første gang i 10 måneder er der flere boliger til salg, end der er boligere, der bliver solgt. Foto: Scanpix Foto: Mathias Bojesen

Der er dog et stykke vej endnu, før det er tilbage på det niveau, der var i 2019 og 2020.

Realmæglerne har flere end 100 butikker i hele landet, og her peger erfaringerne i retning af, at boligmarkedet lige nu tager tilløb til et opbrud, der vil definere det de næste mange år.

»De vil komme en rotation, hvor trafikken af boligkøbere både trækker mod byen og omvendt, og den afgørende forandring er hjemmearbejde, som under corona-pandemien har fået en helt ny betydning. Der vil være dem, som foretrækker at bo i Roskilde og tage på arbejde i København en gang imellem, og så vil der være dem, der længe har drømt om livet i kulturlivet, som vil søge den anden vej. Samtidig kommer vi til at se, at gennemsnitsalderen vil falde i de store byer. Dét, og så klima, vil komme til at definere boligmarkedet de kommende år,« vurderer Preben Merrild Angelo.

At udbuddet ikke har kunnet følge med efterspørgslen, har man i den grad også kunnet se på priserne. Priserne er steget ti måneder i træk, og det betyder ifølge Boligsiden, at husene bliver handlet 12 procent dyrere end i marts sidste år.