Er du boligejer? Så kan du se frem til at få en hel del mere friværdi at boltre dig med de kommende år.

Frem til 2021 kommer et gennemsnitligt hus til at stige med intet mindre end 227.000 kr. i værdi.

Sådan lyder vurderingen i Nationalbankens seneste prognose for boligmarkedet, skriver Finans.

Boligejerne kan juble, men ikke alle vinder på udsigten til store værdistigninger på boligmarkedet.

'Boligejerne har udsigt til store stigninger i friværdierne i de kommende år, hvis Nationalbanken får ret i sin prognose. Det er godt for allerede eksisterende boligejere, der får mere at gøre godt med, men ærgerligt for kommende købere, da højere huspriser vil gøre det sværere og dyrere at komme ind på markedet,' skriver boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, ifølge Finans i en kommentar til Nationalbankens prognose.

I gennemsnit forventer Nationalbanken, at huspriserne frem til udgangen af 2021 vil stige med mellem 2,9 og 3,6 procent.

Det er mere end den forventede inflation - og de forventede lønstigninger, så boligejerne har god grund til at være tilfredse, lyder det fra Nordea Kredit.

Nordea Kredit har beregnet, at et gennemsnitligt hus på 140 m2 på den baggrund stiger med 227.000 kr. frem til 2021 - eller hele 6.300 kr. om måneden.

Så meget er friværdien steget de sidste fem år (Landsdel - stigning i procent mellem 2013 og 2018 - stigning i kroner mellem 2013 og 2018) København by - 44,8 % - 1.574.720 kr. Københavns omegn - 34,8 % - 1.040.480 kr. Nordsjælland - 27,6 % - 661.640 kr. Bornholm - 39,9 % - 281.540 kr. Østsjælland - 30,2 % - 788.340 kr. Vest- og Sydsjælland - 28,7 % - 287.140 kr. Fyn - 15,8 % - 202.720 kr. Sydjylland - 13,6 % - 155.820 kr. Østjylland - 18,9 % - 303.240 kr. Vestjylland - 12,6 % - 124.040 kr. Nordjylland - 14,9 % - 163.380 kr. Hele landet - 24 % - 371.560 kr. Kilde: Nybolig & Estate

Dermed fortsætter tendensen fra de seneste fem år, hvor de danske boliger i gennemsnit er steget med næsten 400.000 kr. i værdi.

Det svarer til en stigning på hele 24 procent.

Men tallene dækker over enorme regionale forskelle.

De københavnske parcelhusejere har kunnet notere en stigning i deres friværdi på 1,5 mio. kr., mens vestjyderne har måttet nøjes med 124.000 kr, oplyser Nybolig i en pressemeddelelse.